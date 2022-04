Amazon Launchpad Innovation Awards supporta le startup innovative

Amazon ha annunciato l’apertura della seconda edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards. Dopo il successo del 2021, dove più di 1.500 startup di circa 30 Paesi europei si sono candidate per partecipare alla sfida, Amazon continua a sostenere le startup europee emergenti e innovative dando loro la possibilità di vincere un primo premio di €100.000, l’accesso gratuito per un anno ad Amazon Launchpad e offerte in primo piano nello store dedicato di Amazon Launchpad.

Il concorso europeo a partecipazione gratuita ha ricevuto, lo scorso anno, oltre 150 candidature da parte di startup italiane e una giuria di esperti ha selezionato 50 imprenditori con prodotti innovativi, tra cui anche 4 startup italiane.

“È stato un grande privilegio per noi essere nominati tra i vincitori degli Amazon Launchpad Innovation Awards, e siamo ancora più grati alla nostra community e ad Amazon Launchpad per il loro sostegno e per la nomina di ‘Startup dell’anno”, ha commentato Kürşat Ceylan, co-founder di WeWalk, startup vincitrice della prima edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards, che ha inventato un manico smart da applicare al classico bastone per non vedenti ed ipovedenti. “Ora siamo sulla buona strada per far crescere WeWALK a livello globale: il sostegno ricevuto da Amazon Launchpad è vitale per aiutarci a porre solide basi e raggiungere clienti in ancora più Paesi. Vogliamo creare una piattaforma che unisca la nostra community e migliori l’integrazione sociale attraverso la mobilità, permettendo a tutti, indipendentemente dalle loro possibilità, di camminare insieme”.

“Siamo stati onorati dall’incredibile numero di prodotti e startup che hanno partecipato al concorso lo scorso anno e siamo entusiasti di annunciare la seconda edizione degli Amazon Launchpad Innovation Awards”, ha dichiarato Aditi Singh, General Manager di Amazon Launchpad Europe. “Dal suo lancio, Amazon Launchpad ha sostenuto oltre 2.200 startup in Europa e questi concorsi continuano a dimostrare il nostro impegno a sostegno dei brand emergenti che danno forma al futuro e creano nuovi prodotti innovativi molto apprezzati dai nostri clienti”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 29 maggio e sono rivolte alle startup europee che vendono prodotti fisici ai consumatori. Ciascuna iscrizione sarà valutata individualmente da una giuria che eleggerà il vincitore. La startup che si aggiudicherà il primo premio avrà accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno, a servizi di posizionamento strategico di marketing, e riceverà un premio di €100.000. La stessa giuria selezionerà anche la “Startup dell’anno” da ciascuno dei Paesi con più iscrizioni. Le startup candidate al premio devono essere proprietarie di un brand, essere registrate all’interno dell’Unione Europea (Regno Unito e Svizzera inclusi) e avere meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro. La giuria è composta da tre esperti del settore tra cui: Andy Fishburn, Managing Director Virgin Start-up; Jamie Siminoff, CEO di Ring; Aditi Singh, General Manager di Amazon Launchpad Europe. La giuria selezionerà i prodotti per la loro qualità estetica, il design, l’unicità e la differenziazione, ma saranno considerati come criteri di valutazione anche gli aspetti di sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

Per scoprire tutti i dettagli sugli Amazon Launchpad Innovation Awards, è sufficiente visitare la pagina dedicata.

Il programma Amazon Launchpad

Il programma Amazon Launchpad è stato lanciato nel 2015 ed è ora disponibile in Europa in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Paesi Bassi, nonché negli Stati Uniti, Canada, Messico, India e Australia. Amazon Launchpad ha supportato il lancio di oltre 2.200 startup in Europa e ora ci sono oltre 25.000 prodotti disponibili su Amazon.it in più di 30 categorie, come arredamento, elettronica, moda o bellezza. In questi anni, Amazon Launchpad ha collaborato con oltre 200 importanti società di venture capital, acceleratori di startup e piattaforme di crowdfunding per aiutare le startup a sviluppare i propri prodotti.