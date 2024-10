Amazon lancia Kindle Colorsoft, primo Kindle a colori e rinnova la lineup

Amazon ha lanciato oggi la nuova lineup di dispositivi Kindle, introducendo il primo Kindle a colori, un Kindle Scribe rinnovato, il Kindle Paperwhite più veloce di sempre, e il nuovo Kindle più compatto, in un inedito colore Verde Matcha.

Kindle Colorsoft: il primo Kindle a colori

Il nuovissimo Kindle Colorsoft porta il colore su Kindle senza compromettere l’esperienza di lettura. Dotato di tutto ciò che i clienti già amano di Kindle – elevato contrasto, velocità di rotazione delle pagine e luce frontale autoregolante – aggiunge colori vivaci, ma piacevoli da guardare. Ora è possibile sfogliare le copertine a colori nella Libreria o nello Store Kindle, vedere le foto e le immagini dei libri a colori e aggiungere evidenziazioni colorate da recuperare facilmente in seguito.

Kindle Colorsoft è stato progettato per offrire colori nitidi e simili a quelli su carta. Il display Colorsoft personalizzato include una nuova luce a LED che migliora il colore e aumenta la luminosità, il tutto senza alterare i dettagli. È possibile ingrandire le immagini senza preoccuparsi dei pixel e, se si preferisce un certo stile di colore, si può scegliere tra standard o vibrante. Kindle Colorsoft è dotato di ricarica wireless, ha un’autonomia fino a 8 settimane ed è waterproof, così da poter essere portato ovunque.

Kindle Scribe: un Kindle e un taccuino digitale in un unico dispositivo

Il nuovissimo Kindle Scribe combina tutti i vantaggi di Kindle con un potente dispositivo per prendere appunti. Il display è stato realizzato con nuovi bordi bianchi e una superficie liscia, simile alla carta, per rendere la scrittura un’esperienza quanto più verosimile a quella su un quaderno. Inoltre, grazie ai 300 ppi, il testo appare nitido e chiaro quando si scrive o si legge. La Penna Premium è realizzata per garantire il giusto peso e bilanciamento, imitando la stessa sensazione che si prova tenendo in mano una penna vera e propria. Inoltre, la nuova gomma dalla punta morbida sembra quella di una matita, tanto da far pensare di dover pulire lo schermo dopo aver cancellato.

Il nuovo Kindle Scribe offre nuove esperienze di scrittura e di annotazione all’interno dei libri. Se colti dall’ispirazione, con Active Canvas è possibile scrivere i propri pensieri direttamente nel libro. Le note diventano parte della pagina e il testo del libro si adatta dinamicamente: se si aumenta la dimensione del carattere, si cambia lo stile o si modifica il layout del libro, l’annotazione rimane visibile esattamente dove è stata inserita, così da non perderne mai il significato o il contesto.

Kindle Paperwhite: il Kindle più veloce di sempre

Fin dal suo debutto nel 2012, Kindle Paperwhite è stato il Kindle più venduto di sempre; e ora diventa ancora più veloce. Lo scorrimento della Libreria o del Kindle Store è rapido e reattivo, con una velocità di rotazione delle pagine superiore del 25%. Il display utilizza un transistor a film sottile di ossido, garantendo il più alto rapporto di contrasto di qualsiasi altro Kindle e facendo ben risaltare testo e immagini sullo schermo. Il display più grande da 7 pollici rappresenta una novità assoluta per la gamma Kindle Paperwhite. Si tratta, inoltre, del Kindle più sottile di sempre, con una durata della batteria fino a tre mesi.

Kindle Paperwhite è impermeabile, dotato di 16 GB di memoria per contenere migliaia di libri e disponibile nei colori Nero, Rosa Lampone e Verde Giada. Kindle Paperwhite Signature Edition, con 32 GB di memoria, ricarica wireless opzionale e luce frontale autoregolabile, è disponibile nei colori Nero Metallizzato, Rosa Metallizzato e Verde Metallizzato.

Kindle: il Kindle più compatto, ora nella nuova colorazione Verde Matcha

Con un peso di soli 158 g, il nuovo Kindle entry-level è abbastanza piccolo da poter essere tenuto nel palmo di una mano o portato nella tasca posteriore, ed è ricco di funzioni premium. È dotato di un display a 300 ppi, privo di riflessi, ora con pagine che girano più velocemente, con un rapporto di contrasto più elevato e una luce frontale più luminosa del 25% – se impostata al livello massimo – pari a quella di Kindle Paperwhite. Disponibile nel nuovo colore Verde Matcha, garantisce settimane di durata della batteria con una sola ricarica e dispone di 16 GB di memoria per contenere migliaia di libri, il che lo rende il dispositivo ideale per leggere ovunque ci si trovi.

Accesso illimitato a milioni di libri

Tutti i dispositivi Kindle offrono l’accesso ad un abbonamento di 3 mesi a Kindle Unlimited, per godersi l’accesso illimitato a milioni di libri e leggere ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Kindle è disponibile a partire da 109,99 euro. Kindle Paperwhite è disponibile a partire da 169,99 euro, mentre Kindle Paperwhite Signature Edition è disponibile a 199,99 euro. Kindle Colorsoft Signature Edition sarà disponibile dal 30 ottobre ed è già disponibile per il preordine a 299,99 euro. Il nuovo Kindle Scribe arriverà il 4 dicembre ed è già disponibile per il preordine a 429,99 euro. La nuova lineup di Kindle è disponibile in confezioni dove il 99% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.