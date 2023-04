Amazon CodeWhisperer è disponibile per tutti, anche in versione gratuita

Oggi Amazon CodeWhisperer, un assistente AI in tempo reale per la scrittura di codice, è generalmente disponibile e include anche un livello CodeWhisperer Individual, utilizzabile gratuitamente da tutti gli sviluppatori. Lo annuncia AWS sul suo blog.

Lanciato originariamente in anteprima l’anno scorso, CodeWhisperer mantiene gli sviluppatori concentrati e produttivi, aiutandoli a scrivere codice in modo rapido e sicuro e senza dover interrompere il flusso lasciando l’IDE per fare ricerche. Dovendo creare codice per ambienti complessi e in continua evoluzione, gli sviluppatori possono migliorare la loro produttività e semplificare il loro lavoro utilizzando CodeWhisperer all’interno dei loro IDE preferiti, tra cui Visual Studio Code, IntelliJ IDEA e altri. CodeWhisperer aiuta a creare codice per attività di routine o a scarso valore aggiunto, a lavorare con API o SDK non familiari, a fare un uso corretto ed efficace delle API AWS e ad altri scenari di coding comuni come la lettura e la scrittura di file, l’elaborazione di immagini, la scrittura di test unitari e molto altro ancora.

Basta un account di posta elettronica per iscriversi e, in pochi minuti, diventare più produttivi scrivendo codice, senza dover essere clienti AWS. Per gli utenti aziendali, CodeWhisperer offre un livello Professional che aggiunge funzionalità amministrative, come l’integrazione con Single Sign On e con IAM Identity Center, il controllo dei criteri per i suggerimenti di codice referenziati e limiti più elevati per la scansione di sicurezza. Oltre a generare suggerimenti di codice per Python, Java, JavaScript, TypeScript e C#, la versione disponibile supporta anche Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C, C++, Shell scripting, SQL e Scala. CodeWhisperer è disponibile per gli sviluppatori che lavorano negli IDE Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, CLion, GoLand, WebStorm, Rider, PhpStorm, PyCharm, RubyMine e DataGrip (quando sono installate le estensioni AWS appropriate per tali IDE), oppure in modo nativo nella console AWS Cloud9 o AWS Lambda.

Aiutare gli sviluppatori a mantenere il flusso di lavoro è sempre più importante perché, di fronte alla crescente pressione del tempo per portare a termine il loro lavoro, gli sviluppatori sono spesso costretti a interrompere il flusso per rivolgersi a una ricerca su Internet, a siti come StackOverflow o ai loro colleghi per ottenere aiuto nel completamento dei compiti. Se da un lato questo può aiutarli a ottenere il codice di partenza di cui hanno bisogno, dall’altro è fonte di disturbo in quanto devono lasciare il loro ambiente IDE per cercare o porre domande in un forum o trovare e chiedere a un collega, aumentando ulteriormente l’interruzione. Invece, CodeWhisperer incontra gli sviluppatori dove sono più produttivi, fornendo raccomandazioni in tempo reale mentre scrivono codice o commenti nel loro IDE. Durante l’anteprima è stata lanciata una sfida di produttività e i partecipanti che hanno usato CodeWhisperer hanno avuto il 27% di probabilità in più di completare i compiti con successo e lo hanno fatto in media il 57% più velocemente di quelli che non hanno usato CodeWhisperer.