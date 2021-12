Amazon aumenterà la quota di ricavi per gli sviluppatori di skill Alexa

Amazon ha deciso di dare un supporto in più alla community di sviluppatori Alexa, e a questo scopo ha annunciato l’Alexa Skill Developer Accelerator Program.

Questo nuovo programma – ha sottolineato l’azienda – aiuterà gli sviluppatori ad aumentare la possibilità che le loro skill vengano scoperte, a far crescere l’engagement con i clienti e, cosa più importare, a incrementare le entrate.

Come parte dell’Alexa Skill Developer Accelerator Program, infatti, Amazon sta aumentando la revenue share – per gli sviluppatori di skill Alexa che guadagnano meno di un milione di dollari – a un rapporto 80/20, a partire dal secondo trimestre 2022.

Oltre ad aumentare la “fetta” di revenue share pagata agli sviluppatori che guadagnano meno di un milione di dollari, l’anno prossimo Amazon introdurrà anche nuovi benefit per aiutare la developer community a generare traffico e aumentare la visibilità delle skill.

Questi benefit – secondo Amazon – potrebbero valere fino a un ulteriore 10% delle entrate potenziali di uno sviluppatore nell’ambito del programma. Ciò porterebbe il totale dei vantaggi potenziali, per gli sviluppatori che rientrano nel programma, fino al 90%.

Quando l’Alexa Skill Developer Accelerator Program verrà lanciato, ha poi informato Amazon, gli sviluppatori saranno in grado di usufruire di diversi vantaggi.

Tra questi: nuovi programmi di incentivi, feedback personalizzati per ottimizzare la loro esperienza nelle skill con le best practice per la user experience e la soddisfazione del cliente, supporto nell’identificare le opportunità di monetizzazione e altro ancora.

L’Alexa Skill Developer Accelerator Program è uno dei numerosi progetti che Amazon sta intraprendendo per far crescere e sostenere la community di sviluppatori del suo ecosistema.

Tra questi, le Paid Skills, che permettono ai clienti di pagare in anticipo per accedere a una determinata esperienza, e Alexa Shopping Actions, per consentire agli sviluppatori di vendere prodotti da Amazon.com all’interno della loro skill.

Amazon ha anche rimosso i limiti di utilizzo su Alexa Hosted Skills, riducendo a zero il costo di hosting di una skill per quasi tutte le skill Alexa partecipanti.