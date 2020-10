Amazon, arrivano i nuovi Echo ed Echo Dot

I nuovi dispositivi Amazon Echo ed Echo Dot sono da oggi in consegna in Italia. Le consegne di Echo Dot con orologio partiranno invece il 5 novembre.

Il nuovo Echo ha un design nuovo e finitura in tessuto che si adatta perfettamente a qualsiasi stanza, con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità. Laudio è stato migliorato: grazie al woofer da 3” (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8”), Echo offre un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi.

Come Echo Studio, il nuovo Echo rileva automaticamente l’acustica dell0 spazio e ottimizza la riproduzione audio.

Include un hub per la smart home, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE.

Echo Dot ed Echo Dot con orologio

Il nuovo Echo Dot ha lo stesso design sferico e la stessa finitura in tessuto di Echo. Ha un altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati per un audio pieno in qualsiasi stanza della casa.

Il nuovo Echo Dot con orologio presenta gli stessi miglioramenti di Echo Dot, oltre a un display LED che consente di controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie. E, da oggi, la funzione che consente di spegnere la sveglia con un tocco, che i clienti adorano su Echo Dot con orologio, sarà disponibile anche su Echo Dot ed Echo.

Echo ed Echo Dot sono disponibili al costo di 99,99 euro e 59,99 euro nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo.

Le consegne ai clienti iniziano a partire dal ttobre 2020. Echo Dot con orologio sarà invece disponibile al costo di 69,99 € nei colori bianco ghiaccio e ceruleo, a partire dal 5 novembre 2020.