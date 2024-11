Amazon annuncia cambi al vertice: Giorgio Busnelli il nuovo Country Manager per l’Italia.

Amazon ha annunciato la nomina di Giorgio Busnelli come nuovo Country Manager per l’Italia, nell’ambito di una riorganizzazione che vede Mariangela Marseglia assumere il ruolo di Vice Presidente Stores per l’Europa. Questo cambiamento segue la decisione di Jorrit Van der Meulen di lasciare l’azienda dopo oltre 20 anni per intraprendere nuove sfide.

Mariangela Marseglia, che ha guidato Amazon in Italia e Spagna negli ultimi sei anni, riferirà nel suo nuovo incarico a Russell Grandinetti, SVP International Stores, a partire da febbraio, quando Van der Meulen lascerà l’azienda. Grandinetti ha dichiarato: “Dopo oltre vent’anni con Amazon, Jorrit ha deciso di abbandonare la vita aziendale per le piste da sci e lascerà l’azienda a febbraio. È stato un leader chiave in Amazon negli ultimi 22 anni, sia a Seattle che in Lussemburgo. Non saremmo dove siamo oggi senza di lui”.

In merito alla nomina di Marseglia, Grandinetti ha aggiunto: “Anche se mi mancherà Jorrit e i suoi numerosi contributi, sono entusiasta che Mariangela abbia accettato di succedergli come nostra VP EU Stores. Ho lavorato a stretto contatto con Marseglia per molti anni e sono felice di vederla in questo nuovo ruolo e di apprendere dalle nuove prospettive che porterà al mio team”.

Anche Marseglia ha espresso entusiasmo per il suo nuovo incarico: “Sono davvero entusiasta di assumere questo nuovo ruolo a livello europeo. Sotto la guida di Jorrit Van der Meulen, abbiamo raggiunto molti traguardi in tutta la regione a beneficio di clienti, partner di vendita, comunità e dipendenti. Mentre mi appresto a iniziare questo nuovo capitolo, non vedo l’ora di costruire su ciò che abbiamo realizzato come team e contribuire a guidare la prossima fase di crescita di Amazon in Europa”.

Con l’assunzione del nuovo ruolo di Marseglia, Amazon ha nominato Giorgio Busnelli come Country Manager per l’Italia e Ruth Diaz per la Spagna. Entrambi continueranno a dirigere i rispettivi team Fashion e beni di Largo Consumo a livello europeo e riporteranno direttamente a Marseglia. Quest’ultima ha sottolineato: “Diaz e Busnelli sono leader Amazon eccezionali che hanno contribuito in modo significativo al successo di Amazon in Italia e Spagna, così come dei team Fashion e beni di Largo Consumo a livello europeo. Sono entusiasta di continuare a innovare insieme a loro per deliziare i nostri clienti e portare valore alle comunità italiane e spagnole in cui operiamo”.

Ruth Diaz, che è entrata in Amazon nel 2011 al lancio di amazon.es e ha guidato il business Fashion a livello europeo negli ultimi quattro anni, ha affermato: “Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo capitolo di un percorso che è iniziato quando ho partecipato al lancio da zero di Amazon in Spagna, mentre continuo nel mio impegno a far crescere il business Fashion in Europa. È con un incredibile orgoglio e un profondo senso di responsabilità che accetto questa sfida di supportare i nostri 25.000 dipendenti e le migliaia di piccole e medie imprese che sono nostre partner. Sono dedita ad affrontare ogni giorno con la stessa passione, innovazione e attenzione al cliente che definiscono Amazon. Per me, è sempre il primo giorno”.

Giorgio Busnelli, in Amazon da quasi 8 anni e attualmente responsabile del business dei beni di Largo Consumo a livello europeo, ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di questo nuovo ruolo e dell’opportunità di continuare a innovare per i nostri clienti italiani. Come leader Amazon, sono guidato dal principio del ‘Think Big’ – uno dei nostri principi di Leadership fondamentali. Ciò significa esplorare continuamente modi per migliorare l’esperienza del cliente e spingerci a inventare nuovi modi per semplificargli la vita. Sono motivato a identificare nuove idee che possano portare valore ai nostri clienti, dipendenti e alle comunità in cui operiamo in Italia e in Europa, sforzandomi sempre di alzare l’asticella per loro”.