Amazon: al via la terza edizione di “Launchpad Innovation Awards”

Amazon ha ufficialmente annunciato l’apertura delle candidature per la terza edizione di Launchpad Innovation Awards, il concorso annuale che offre agli imprenditori di tutta Europa l’opportunità di vincere un primo premio di 100.000 euro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2023 e il vincitore avrà accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno e sarà inserito nella vetrina di Amazon Launchpad all’interno di Amazon Marketplace, oltre a ricevere un premio di 100.000 euro.

Le startup che si candidano al premio devono essere proprietarie di un marchio, registrate nell’Unione Europea (Regno Unito e Svizzera inclusi) e avere meno di 250 dipendenti con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro.

I premi riconosceranno anche vincitori specifici per paese anche in Italia, oltre che in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

Security Watch, vincitore italiano di Amazon Launchpad Innovation Awards 2022

Nello scorso anno, a vincere in Italia è stata la startup Security Watch con il dispositivo di difesa personale WinLet che, grazie a una sirena ad alta frequenza, permette di reagire istantaneamente in caso di minacce mettendo in fuga i potenziali aggressori.

La giuria di quest’anno è composta da quattro esperti del settore: Andy Fishburn, amministratore delegato di Virgin Start-up; John Vincent, cofondatore di LEON; Simona Barbieri, fondatrice e direttore creativo di Hubdot e Alessandro Giudici, direttore dell’Executive MBA della Bayes Business School.

La selezione dei prodotti si baserà sull’estetica, il design, l’unicità e la differenziazione, ma i criteri di giudizio terranno conto anche degli aspetti di sostenibilità sociale, ecologica ed economica.

Amazon Launchpad ha supportato ad oggi oltre 2.700 marchi emergenti da quando è stato lanciato e, questa iniziativa, testimonia il costante impegno di Amazon nel sostenere i marchi che stanno disegnando il futuro a beneficio dei clienti.