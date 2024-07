Altea Federation acquisisce OOBE-XR, startup specializzata in realtà aumentata

Altea Federation ha annunciato l’acqusizione di OOBE-XR, startup pioniera nelle soluzioni immersive avanzate per il business.

L’ingresso di OOBE-XR nel gruppo Altea Federation è motivato dalla visione condivisa di potenziare il valore dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso di tecnologie di interazione e simulazione avanzata. OOBE-XR (Out Of Body Experience) sviluppa estensioni olografiche volte a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano software di gestione delle aziende come, per esempio, ERP, CRM e sistemi di manutenzione. Grazie all’applicazione della Extended Reality (XR) che unisce Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) e Mixed Reality (MR), cambiano completamente le modalità di approccio al lavoro e al mondo che ci circonda: adesso le persone possono collaborare e scambiarsi informazioni a distanza grazie a una rappresentazione iperrealistica di ambienti, prodotti o progetti attraverso applicazioni di Digital Twin. Da ciò ne consegue un miglioramento dell’esperienza di utilizzo di software applicativi gestionali, rivoluzionando i tradizionali processi di produzione attraverso una diminuzione del divario tra digitale e reale.

“Con questa nuova acquisizione, Altea Federation porta il Metaverso al servizio delle imprese;” – annuncia Andrea Ruscica, Chairman & CEO del Gruppo, che aggiunge – “parliamo, però, di Metaverso Industriale, a indicare tutte quelle funzionalità virtuali che si attivano per mezzo di un visore e di sofisticate tecnologie di Digital 3D e Spatial Computing. Il risultato è un’estensione olografica degli abituali applicativi gestionali, l’ERP primo fra tutti, che favorisce la trasmissione di dati e informazioni e migliora l’operatività su impianti e macchinari, garantendo notevoli risparmi in termini di tempo e risorse, una maggiore fluidità comunicativa, oltre a nuovi standard di sicurezza. Basti pensare, ad esempio, all’adozione di tecnologie di XR nelle operazioni di manutenzione.”

Secondo l’ultima ricognizione elaborata da Precedence Research Industrial Metaverse Market Size, Share, and Trends 2024 to 2033, le previsioni del mercato IT sono più che incoraggianti, attestandosi a quasi 18 miliardi di dollari il capitale investito nel 2024, che potrebbe arrivare a toccare i 340 miliardi di dollari nel 2033. È questa la ragione per cui Altea Federation vede in OOBE-XR un complemento trasversale a tutta l’offerta di Gruppo. La specializzazione avanzata di OOBE-XR nelle esperienze XR si integra armoniosamente con l’approccio distintivo di Altea alla trasformazione digitale e alla sua forte connessione con il mondo dell’industria.

“Siamo entrati in Altea Federation perché siamo fermamente convinti del processo di crescita ed espansione del Gruppo. Le soluzioni di OOBE-XR puntano a migliorare a livello digitale la formazione, la collaborazione, la rete commerciale, la manutenzione, le piattaforme di comunicazione e vendita e la progettazione e prototipazione di prodotti, il tutto connesso ad aumentare realmente il valore delle aziende e semplificare il lavoro delle persone.” Marco Calonego, CEO di OOBE-XR

L’acquisizione di OOBE-XR si inserisce nel più ampio piano di crescita per Altea Federation, Next Level, avviato da Andrea Ruscica, Chairman & CEO del Gruppo, a seguito dell’ingresso del Fondo Chequers Capital nella compagine societaria.