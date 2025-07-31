Altea Federation acquisisce DataGo per rafforzare l’offerta cloud e Microsoft 365

Altea Federation, Gruppo italiano di imprese dedicate alla trasformazione digitale e all’innovazione tecnologica, annuncia l’acquisizione del 100 % di DataGo, realtà italiana specializzata in migrazione e gestione di ambienti Microsoft 365 e Azure.

Fondata nel 2001 con sede ad Asti, in Piemonte, DataGo è il partner tecnologico di fiducia per la Media Impresa italiana nella transizione verso il Cloud. Con un’esperienza consolidata nella migrazione di ambienti legacy e una specializzazione completa sullo stack Microsoft, ha costruito un know-how distintivo capace di unire visione strategica e capacità esecutiva.

In ambito Infrastructure as a Service e Platform as a Service, DataGo progetta e gestisce soluzioni su Microsoft Azure, sfruttando al massimo le potenzialità di calcolo, storage, sicurezza e ridondanza geografica per offrire affidabilità, flessibilità e scalabilità.

Grazie a una partnership GOLD con Dell Technologies attiva da oltre 15 anni, DataGo è anche un punto di riferimento per l’evoluzione dei sistemi on-prem verso modelli ibridi o cloud-native, accompagnando le imprese con equilibrio e competenza lungo il percorso di trasformazione digitale.

Questa operazione rientra del piano strategico “Next Level” di Altea Federation, avviato dopo l’ingresso del fondo di private equity Chequers Capital, con l’obiettivo di consolidare competenze avanzate e portare il Gruppo tra i principali player italiani della digital transformation.

“L’ingresso di DataGo consolida la nostra leadership come partner di riferimento per le imprese che vogliono evolvere verso nuove modalità di lavoro e infrastrutture cloud scalabili e sicure” – afferma Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation. – “Le loro competenze verticali sulle principali piattaforme tecnologiche arricchiscono il nostro ecosistema e rafforzano l’offerta di servizi cloud integrati, dalla strategia all’operation.”.

Un’alleanza che amplia la nostra proposta con soluzioni di Modern Workplace e IT Infrastructure di nuova generazione, accelerando percorsi di trasformazione digitale che uniscono cloud, intelligenza artificiale e servizi gestiti in un’unica esperienza fluida e scalabile.

“Abbiamo maturato una competenza pionieristica nell’adozione di soluzioni Microsoft Office 365 in Italia. L’ingresso in Altea Federation rappresenta per noi l’opportunità di mettere questa esperienza al servizio di un ecosistema evoluto, con l’ambizione di guidare i clienti nella modernizzazione dei loro sistemi attraverso un approccio scalabile, sicuro e abilitante per l’innovazione digitale” – afferma Renato Bosia, CEO di DataGo.

L’operazione prevede la continuità gestionale del team DataGo e l’avvio di un percorso di integrazione graduale, che valorizzerà le sinergie industriali e operative con le altre società del Gruppo Altea.