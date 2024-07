Altair firma un accordo per l’acquisizione di Metrics Design Automation

Altair ha annunciato di aver siglato l’accordo definitivo per l’acquisizione di tutto il capitale azionario di Metrics Design Automation Inc. (Metrics), un’azienda canadese con un modello di business innovativo “SaaS – Simulation as a service” per la simulazione funzionale elettronica e la validazione virtuale funzionale del design di semiconduttori. La chiusura della transazione è soggetta alle condizioni standard previste.

Il simulatore digitale DSim di Metrics, in combinazione con i Silicon Debug Tools di Altair, offrirà un ambiente di simulazione avanzato di prim’ordine con capacità di simulazione e debug leader nel settore dell’EDA e dei semiconduttori. Il modello di business basato sul cloud possiede il potenziale per trasformare il settore dei semiconduttori, rendendo gli strumenti di progettazione EDA molto più accessibili e convenienti per le aziende che desiderano sfruttare la simulazione per accelerare i cicli di progettazione.

Oggi, la design verification dei circuiti integrati (IC) presenta costi di licenza elevati e può richiedere centinaia e talvolta migliaia di postazioni per eseguire una singola simulazione di chip. Inoltre, questi strumenti funzionano su macchine desktop e di solito non sono cloud native o abilitati per il cloud. La soluzione di Altair e Metrics offre una maggiore funzionalità rispetto ai competitor in quanto in grado di funzionare come applicazione desktop, sui propri server o nel cloud e può eseguire regressioni anche molto grandi in cui il cliente paga solo ciò che utilizza. Supporta System Verilog e VHDL RTL per circuiti digitali destinati a circuiti integrati ASIC e FPGA. Grazie a ciò, le simulazioni possono essere eseguite contemporaneamente e su larga scala, riducendo enormemente il tempo e i costi del ciclo di progettazione tradizionale.

“Combinando i nostri software di eccellenza con il servizio di simulazione cloud based di Metrics, siamo entusiasti di portare questa tecnologia rivoluzionaria ai nostri clienti EDA e del settore dei semiconduttori,” ha dichiarato James R. Scapa, fondatore e amministratore delegato di Altair. “Altair è unica per la sua capacità di unire la simulazione con la tecnologia leader del settore per l’ottimizzazione dei workflow e dei workload e rappresenta un vero e proprio partner per le aziende che adottano strumenti innovativi e modelli di erogazione delle risorse in questo settore altamente specializzato e ad alto potenziale. I clienti ora hanno un’alternativa valida per la design verification.”

DSim sarà disponibile tramite Altair One, il gateway di innovazione cloud di Altair, dove sarà anche disponibile per il download su desktop. Che sia nel cloud, sui propri server o sul desktop, DSim è completamente equipaggiato e ottimizzato per velocità, capacità e accuratezza, e fornisce ai clienti dei settori dei semiconduttori, automobilistico, aerospaziale e della difesa la tecnologia leader di simulazione digitale, visualizzazione e debug dei circuiti di Altair, permettendo di individuare rapidamente i problemi di progettazione e portare dispositivi complessi in produzione prima e con maggiore sicurezza.

“Siamo orgogliosi di essere i primi sul mercato con un prodotto rivoluzionario di design verification e a fornire un modello di business di estremo valore per l’industria dei semiconduttori,” ha dichiarato Joe Costello, presidente esecutivo di Metrics. “Unirci ad Altair ci permetterà di crescere e fornire un’alternativa – che sia su desktop, sui propri server o nel cloud – agli ingegneri che cercano una soluzione di design verification flessibile, moderna, accurata e veloce e veramente scalabile.

Metrics è guidata da Joe Costello, considerato uno dei fondatori dell’industria EDA moderna da quando divenne presidente di Cadence Design Systems e portò i ricavi annuali oltre 1 miliardo di dollari – la prima azienda EDA a raggiungere tale traguardo. Nel 2004, ha ricevuto il Phil Kaufman Award dalla Electronic System Design Alliance in riconoscimento dei suoi contributi imprenditoriali in supporto alla crescita dell’industria EDA.