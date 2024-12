Altair e CGI insieme per promuovere l’innovazione nell’AI

Altair ha annunciato una partnership con CGI, una delle maggiori società indipendenti di servizi di consulenza informatica e aziendale a livello globale.

La collaborazione punta ad accelerare la modernizzazione dell’IT e la trasformazione digitale delle aziende in tutto il mondo.

Al centro della partnership ci sono le innovative soluzioni software per la scienza dei dati offerte dalla piattaforma di analisi e intelligenza artificiale (AI) Altair RapidMiner, che include strumenti avanzati come Altair AI Studio e Altair SLC, un compilatore per il linguaggio SAS. Altair SLC permette alle aziende di migrare verso una piattaforma di analisi moderna e flessibile con un impatto aziendale minimo. Il software esegue programmi scritti in linguaggio SAS senza necessità di traduzioni, prodotti di terze parti o licenze aggiuntive. Inoltre, il supporto per Python, R e SQL, insieme alla possibilità di combinare moduli sviluppati in uno di questi linguaggi, lo rende ideale per facilitare progetti di migrazione e per mantenere librerie di programmi in SAS a costi ridotti.

“Questa partnership è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nell’aiutare le organizzazioni a portare avanti i loro sforzi di trasformazione digitale grazie alle migliori tecnologie di data science e AI”, ha dichiarato Stephanie Buckner, Chief Operating Officer di Altair. “Collaborare con un partner esperto, affidabile e innovativo come CGI rafforza la nostra missione e aiuta i clienti a scoprire nuove opportunità e a raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Le soluzioni software di Altair, combinate con l’esperienza di CGI nella consulenza IT strategica, di business e nell’uso responsabile dell’AI, aiuteranno i clienti a gestire ambienti IT complessi e sistemi legacy. Grazie alla piattaforma Altair RapidMiner, i clienti potranno accelerare l’adozione di soluzioni AI avanzate, migliorando l’efficienza operativa e i risultati aziendali in settori come finanza, sanità, ospitalità e retail.

“L’approccio rigoroso, sia scientifico sia umano, che CGI applica all’AI, combinato con le soluzioni di Altair, aiuterà le organizzazioni a perseguire strategie di modernizzazione digitale, garantendo un ritorno immediato e duraturo sugli investimenti nell’AI”, ha affermato Douglas Vargo, VicePresident, consulting services di CGI.