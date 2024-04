Altair annuncia l’acquisizione di Cambridge Semantics

Altair ha acquisito Cambridge Semantics, innovativo fornitore di Data Fabric e creatore di uno dei principali database a grafo.

La tecnologia Data Fabric basata sui grafi di Cambridge Semantics permette di descrivere rapidamente il knowledge aziendale in forma completa ed esauriente, integrando la complessità dei dati aziendali sia strutturati che non strutturati in un’unica, semplice visualizzazione.

L’unione della tecnologia trasformazionale a grafo di Cambridge Semantics con gli strumenti leader di Altair per la data analytics e la data science fornisce alle aziende le basi per lo sviluppo di ecosistemi analitici avanzati che inducano l’intelligenza artificiale (AI) nelle quotidiane attività aziendali.

“I Knowledge Graph sono elementi chiave di un Data Fabric. Mettono le informazioni e i dati corretti nelle mani giuste al momento giusto. Riteniamo che Cambridge Semantics offra i Knowledge Graph più veloci e scalabili alle aziende che operano con volumi di dati significativi e in grado di rispondere a domande critiche”, ha dichiarato James R. Scapa, fondatore e amministratore delegato di Altair. “Inoltre, i Knowledge Graph sono fondamentali per il successo delle applicazioni di AI generativa, in quanto forniscono il contesto necessario sul quale fondare i modelli di AI generativa, eliminare le dissonanze e migliorare drasticamente la qualità delle risposte”.

Le tecnologie di Cambridge Semantics saranno integrate nella piattaforma Altair RapidMiner, aggiungendo tecnologie di knowledge graph, data governance, data virtualization e data discovery agli strumenti di data preparation, ETL, data science, business intelligence, MLOps, workload management e orchestration già presenti nella piattaforma.

“L’ingresso in Altair è una transizione naturale per Cambridge Semantics, che cerca di accelerare il ritmo di adozione della propria tecnologia”, ha dichiarato Charles Pieper, presidente e amministratore delegato di Cambridge Semantics.

Cambridge Semantics ha avuto storicamente successo con organizzazioni governative, della difesa, del settore life science e manifatturiere Fortune 500. Mettere a disposizione le tecnologie di Cambridge Semantics alla vasta gamma di clienti di Altair attraverso il modello di business Altair Units – e integrarlo in Altair RapidMiner – è una prospettiva entusiasmante per noi e per tutti i nostri clienti”.

Cambridge Semantics è stata fondata nel 2007 da un team di ingegneri dell’Advanced Technology Group di IBM che ritenevano i modelli di dati basati sui grafi semantici una tecnologia capace di migliorare le organizzazioni a sfruttare i loro dati con modalità innovative e senza precedenti: alimentando l’analisi, stimolando nuove idee e consentendo una differenziazione competitiva strategicamente importante. Il team tecnico di Cambridge Semantics è stato fondamentale per lo sviluppo dei data warehouse IBM Netezza e Amazon Redshift e rappresenta uno dei team di maggiore esperienza mondiale nel campo dei Knowledge Graph.

“Questa acquisizione aggiunge una profonda esperienza nel data warehousing al nostro già valido team di analytics e data science, creando un gruppo di ingegneri capace di gestire l’intero ciclo di vita dei dati, dalla loro creazione all’applicazione finale”, ha dichiarato Srikanth Mahalingam, Chief Technology Officer di Altair. “Siamo tutti entusiasti di dove questo team e questa tecnologia potranno portarci”.