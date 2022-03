Almawave lancia AIWave, piattaforma dedicata interamente a soluzioni di intelligenza artificiale

Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, impegnata nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, lancia la piattaforma AIWave, un catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale, il primo di questo tipo nel panorama italiano.

La nuova piattaforma, attraverso un utilizzo composto di tecniche, modelli e tecnologie, offre al cliente un unico “spazio digitale” di differenti soluzioni e applicazioni basate su sistemi e algoritmi di ai, un ambiente online che includerà progressivamente nuovi programmi destinati a molteplici casi d’uso, applicabili a tutti gli ambiti di business e personalizzabili alle differenti necessità. Le soluzioni si rivolgeranno infatti sia all’utilizzatore finale sia a sviluppatori web di aziende o pubbliche amministrazioni.

Oggi sono già disponibili quattro offerte per altrettanti ambiti, con tutti gli elementi per costruire applicazioni AI based e rispondere facilmente a esigenze informative e di automazione in diversi contesti. Comprehension: per trasformare i dati non strutturati in insight; Discovery: per raccogliere e organizzare dati per trovare risposte ed informazioni; Conversations: per costruire e personalizzare sistemi di AI conversazionale; Speech and Voice: per trasformare la voce in azioni e informazioni.

AIWave supera così il concetto di prodotto tradizionale e riduce la complessità di adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali – rendendola anzi concreta, più accessibile e di facile impiego – trasformando il linguaggio, scritto e parlato, in dati, conoscenza, azioni e interazioni.

“Abbiamo scomposto le nostre suite di prodotti in singole capabilities di Intelligenza Artificiale, per semplificarne l’accesso e l’utilizzo”, dichiara il CTO di Almawave Raniero Romagnoli, “lo scopo è superare la logica di prodotto tradizionale e mettere a disposizione di aziende e amministrazioni pubbliche soluzioni immediatamente disponibili che rispondano a specifiche esigenze di business. La nuova piattaforma è di facile accesso e vedrà una costante evoluzione. Il nostro obiettivo infatti è quello di mettere a disposizione del mercato tecnologie digitali in costante evoluzione, modulari e versatili, adattabili in breve tempo alle differenti esigenze”.

Almawave mette così a sistema il bagaglio di competenze proprietarie del proprio team di R&D, al lavoro su AIWave da circa 2 anni, andando allo stesso tempo a integrare e rafforzare le proprie modalità di accesso al mercato con una piattaforma completamente innovativa, pronta a rivolgersi ad una clientela vasta. Quanto presentato oggi dalla società rappresenta d’altronde uno strumento propulsore, utile a rispondere e supportare concretamente il crescente interesse dimostrato da imprese e PA – impegnate nel miglioramento di servizi e processi, in un’ottica di maggiore efficienza, trasparenza e sostenibilità – verso l’Intelligenza Artificiale. Questa, a propria volta, è veicolo fondamentale per il perseguimento di obiettivi sempre più richiesti e attuali quali digitalizzazione e trasformazione digitale.

Chi è Almawave

Almawave Spa, azienda del Gruppo Almaviva, è una società italiana impegnata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale e nell’analisi del linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all’avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con Almawave do Brasil, Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 250 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e principali framework – Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration – oltre a una profonda conoscenza dei processi di business. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e di automazione. La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme.