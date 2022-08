Allied Telesis svela il firewall 5G per le aziende distribuite

Allied Telesis – società globale specializzata in soluzioni di connettività e strumenti di rete intelligenti – ha annunciato la disponibilità del Firewall UTM Mobile Broadband AR4050S-5G.

Il dispositivo – sottolinea l’azienda – supporta il crescente utilizzo di applicazioni di esperienza immersiva, videoconferenze e altre risorse aziendali online.

Le aziende che si affidano a connessioni WAN mobili possono sfruttare appieno queste applicazioni grazie alle prestazioni 5G del router AR4050S-5G.

Inoltre, i due slot per schede SIM supportano una connettività mobile resiliente, con la possibilità di utilizzare due diversi operatori e servizi 4G, se necessario.

La potenza del 5G abilita una velocità elevata dei dati mobili con una bassa latenza per aumentare le prestazioni di rete, ed è ideale per aree rurali e per portare la connettività agli uffici remoti.

Allied Telesis ha progettato AR4050S-5G per rispondere alla crescente richiesta di accesso alle applicazioni aziendali tramite WAN aziendale.

Rahul Gupta, Chief Technology Officer di Allied Telesis, ha sottolineato: “L’aggiunta di connettività 5G al firewall UTM ci permette di combinare la SD-WAN con il backup mobile per fornire una connessione estremamente affidabile in ogni condizione.

Le aziende possono usufruire di un’implementazione WAN flessibile, con banda larga mobile 5G ad alta velocità, per collegare gli uffici remoti alla rete aziendale o fornire un backup alle connessioni Internet Ethernet cablate“.

Allied Telesis ha un portfolio di prodotti e tecnologie che forniscono soluzioni IoT e SDN-enabled per imprese, organizzazioni pubbliche, rappresentanti del mondo education e fornitori di infrastrutture critiche.

La sua divisione di servizi gestiti Envigilant offre inoltre soluzioni IoT personalizzate all’edge per migliorare l’agilità dei processi.

Il firewall UTM Mobile Broadband AR4050S-5G abilita un’implementazione WAN flessibile per le aziende distribuite, utilizzando la banda larga mobile 5G ad alta velocità per collegare gli uffici remoti alla rete aziendale o per eseguire il backup di una connessione Internet cablata.

