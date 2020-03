La Regione Lombardia ha annunciato che AllertaLOM, l’app per iOS e Android con le comunicazioni di allerta della Protezione Civile, ora include anche tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Coronavirus.

AllertaLOM della Regione Lombardia non è un’app nuova: è possibile scaricarla nelle versioni per iOS e Android rispettivamente da App Store e dal Google Play Store.

L’app consente di ricevere e consultare sul proprio smartphone le allerte di Protezione Civile emesse dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali di Regione Lombardia.

AllertaLOM è uno strumento che consente al cittadino di rimanere aggiornato sulle segnalazioni e di monitorare la situazione in determinate aree. Non si tratta di un contenitore di materiale di documentazione e approfondimento e, per ulteriori informazioni, AllertaLOM rimanda spesso a link web esterni.

Ciò nondimeno, offre l’utilità di poter attivare le notifiche su rischi per il territorio della Lombardia per situazioni quali neve, valanghe, vento forte, particolari condizioni meteorologiche o idrogeologiche (ad esempio per il monitoraggio dei fiumi) e così via.

L’ultimo aggiornamento dell’app ha introdotto anche la voce relativa all’emergenza Coronavirus, tra le notifiche che l’utente può attivare.

Al momento in cui scriviamo, il pulsante Info Coronavirus dell’app AllertaLOM punta ancora alla pagina delle notifiche pubblicata sul sito della Regione Lombardia, ma non è da escludere che gli sviluppatori implementino in un secondo momento una maggiore integrazione nell’app. Per il momento è più che altro uno shortcut che consente di accedere in modo veloce agli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus della Regione Lombardia.

In ogni caso, per i residenti in Lombardia l’app AllertaLOM può rappresentare, anche oltre l’attuale emergenza legata al Coronavirus, uno strumento utile per tenersi aggiornati su eventuali rischi meteorologici nel proprio territorio.

AllertaLOM consente di cercare uno o più comuni di proprio interesse della regione e di salvarli tra i preferiti. La scheda Preferiti offre poi un colpo d’occhio sulla situazione dei comuni da selezionati, e la possibilità di accedere rapidamente alla scheda dettagliata relativa al singolo comune.

L’app consente di visualizzare un’animazione temporale con l’evolversi della situazione lungo un periodo di previsione che copre un arco di 36 ore. C’è poi la possibilità di visualizzare o scaricare documenti contenenti le eventuali indicazioni per i cittadini.