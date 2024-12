Alipay+ cresce e arriva a 35 partner di pagamento

Alipay+ ha annunciato nuovi partner di pagamento, ampliando la copertura globale dei merchant e introducendo premi esclusivi per gli utenti dei partner in occasione dell’alta stagione dei viaggi di fine anno.

Alipay+, infatti, conta ora 35 partner di pagamento internazionali per mettere in contatto un maggior numero di viaggiatori internazionali con più di 90 milioni di merchants in 66 mercati. Oltre a pagamenti mobili transfrontalieri facili e veloci, Alipay+ offre ora “A+ Rewards”, una piattaforma in-app di destination marketing con servizi di digital lifestyle per offrire ai merchant canali diretti per raggiungere e coinvolgere i clienti. A+ Rewards è disponibile direttamente in più di 10 superapp leader, tra cui Touch ‘n Go eWallet in Malesia, TrueMoney in Thailandia, GCash nelle Filippine e Kakao Pay in Corea del Sud.

Secondo il World Travel and Tourism Council, l’industria del turismo ha battuto tutti i record nel 2024, con un aumento della spesa internazionale del 33%.

“I viaggi hanno un impatto significativo sulle economie locali e regionali, supportando le comunità e le piccole imprese, ed è un trend che si prevede accelereranno nel 2025”, ha dichiarato Douglas Feagin, presidente di Ant International. “Attraverso una combinazione di innovazione e collaborazione diretta con merchant e organizzazioni turistiche, ci proponiamo di supportare un maggior numero di aziende a sfruttare le opportunità date dalla crescita del turismo, migliorando continuamente l’esperienza di viaggio dei viaggiatori”.

Alipay+ espande la copertura dei merchant, consentendo ai turisti internazionali di “viaggiare come un local”

Le abitudini di viaggio sono cambiate e i viaggiatori spendono sempre di più per le esperienze che percepiscono “autentiche”, con un aumento dell’80% presso gli esercenti di Food & Beverage (F&B), del 50% presso le attrazioni e del 120% per i trasporti come ride-hailing, taxi e treni. L’accettazione estesa di Alipay+ in questi scenari di viaggio essenziali, consente ai viaggiatori di “viaggiare come un local” non solo in occasione di queste festività ma durante tutto l’anno.

Oltre all’ampliamento della copertura, Alipay+ sta introducendo promozioni esclusive nelle principali destinazioni del mondo, lavorando a stretto contatto con i partner per offrire ai viaggiatori le migliori offerte.