Alibaba Cloud svela il suo nuovo modello linguistico di grandi dimensioni

Alibaba Cloud, specialista del cloud computing e dell’intelligenza artificiale e colonna portante della tecnologia digitale di Alibaba Group, ha presentato il suo ultimo modello linguistico di grandi dimensioni (large language model), Tongyi Qianwen.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale – ha spiegato l’azienda – sarà integrato nelle varie attività di Alibaba per migliorare l’esperienza degli utenti nel prossimo futuro. I clienti e gli sviluppatori dell’azienda avranno accesso al modello per creare funzionalità AI personalizzate in modo economicamente vantaggioso, ha sottolineato la società cinese.

Alibaba Cloud ha inoltre annunciato opzioni a costi inferiori per i principali prodotti cloud, tra cui Elastic Compute Service (ECS) e Object Storage Service (OSS), introducendo nuove istanze ECS, OSS Reserved Capacity (OSS-RC) e OSS Anywhere Reserved Capacity (OSS-ARC). Questa decisione secondo l’azienda renderà il calcolo più accessibile e conveniente per le aziende che cercano di sbloccare le opportunità emergenti nella nuova era dell’AI in Cina.

Tongyi Qianwen sarà integrato in tutte le applicazioni aziendali dell’ecosistema di Alibaba nel prossimo futuro per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, dalla comunicazione enterprise, all’assistenza vocale intelligente, all’ecommerce, alla ricerca, alla navigazione e all’intrattenimento.

Con funzionalità in lingua cinese e inglese, il modello sarà distribuito dapprima su DingTalk, la piattaforma di collaborazione digitale e sviluppo di applicazioni di Alibaba, e su Tmall Genie, un fornitore di elettrodomestici intelligenti abilitati all’IoT.

Per consentire alle imprese di sfruttare i vantaggi dell’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale, Alibaba Cloud offrirà ai suoi clienti l’accesso a Tongyi Qianwen sul cloud e li aiuterà a costruire modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni. Mettendo a punto Tongyi Qianwen con l’intelligenza proprietaria e il know-how industriale dei clienti in un ambiente cloud sicuro, le imprese possono creare modelli di AI su misura per soddisfare le loro specifiche esigenze di business.

Alibaba Cloud prevede che questo darà il via a una nuova ondata di crescita per i clienti, eliminando la necessità di processi di pre-addestramento costosi e ad alta intensità di risorse per la creazione di foundation model.

Tongyi Qianwen – ha specificato Alibaba Cloud – è disponibile per i clienti enterprise in Cina per il beta testing.

Inoltre, ha aggiunto l’azienda, gli sviluppatori potranno presto accedere a Tongyi Qianwen di Alibaba Cloud per creare le loro applicazioni AI su scala. Questo secondo l’azienda rafforzerà ulteriormente l’ecosistema del software AI in settori che vanno dalla logistica ai media, alla finanza, alla produzione, all’energia, alla vendita al dettaglio e altro ancora.

Anche in questo caso Tongyi Qianwen come API è disponibile solo in Cina per gli sviluppatori, che possono richiedere ora il beta testing.