Alexa in modalità multilingue disponibile in Italia

Consapevole del fatto che oggi si parlano più lingue anche all’interno del nucleo familiare Amazon sta estendendo la modalità multilingue e da oggi gli utenti in Italia possono interagire con Alexa in italiano, inglese o entrambi contemporaneamente.

Gli utenti che utilizzano i dispositivi Echo o quelli con integrazione Alexa possono cambiare la lingua del proprio device in italiano/inglese nella sezione dispositivi dell’App Alexa, entrando nelle impostazioni del singolo dispositivo all’interno dell’App, alla voce “lingua”.

Sui dispositivi Echo dotati di display, come Echo Show, gli utenti possono anche scorrere sullo schermo verso il basso per accedere alla sezione delle impostazioni e cambiare la lingua.

Se non fosse presente l’opzione inglese/italiano o italiano/inglese nelle impostazioni, bisogna verificare di aver scaricato l’ultimo aggiornamento software, chiedendo: “Alexa, verifica la presenza di aggiornamenti software“.

Con questo ampliamento è possibile cambiare la lingua solo con la voce, dicendo “Alexa, parla inglese” e abilitando così la modalità multilingue sul proprio dispositivo.

La modalità, infatti, consente agli utenti di interagire con Alexa in italiano e in inglese senza cambiare ogni volta l’impostazione della lingua sui propri dispositivi.

Per fare un esempio, se un cliente chiede le condizioni meteo in inglese, Alexa risponde in inglese. In seguito se qualcun altro nella sua famiglia le chiederà in italiano, Alexa capirà e risponderà in italiano senza necessità di procedere a una nuova configurazione.

Oltre alla selezione di funzionalità attualmente disponibili in italiano, gli utenti possono ottenere alcune delle loro funzionalità preferite in inglese come musica, meteo, informazioni e altro.