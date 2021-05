Alessandro Talotta è il nuovo presidente di MIX

L’Assemblea dei Soci di MIX dello scorso 29 aprile ha nominato Alessandro Talotta nuovo presidente.

Alessandro Talotta subentra a Joy Marino, che è stato alla guida del principale punto di interconnessione delle reti Internet in Italia dalla sua fondazione nel 2000 a oggi.

Talotta ha ricoperto la carica di vicepresidente di MIX dallo scorso anno.

È amministratore delegato di Interxion Telecom S.r.l. e ha compiuto un percorso di oltre trentanni nelle TLC italiane, con importanti cariche in numerose grandi società quali Italtel, TIM, Wind Infostrada e Sparkle di cui è stato Presidente e amministratore delegato.

La nomina di Talotta arriva in un momento decisivo per le telecomunicazioni.

Comne esprime il neo presidente in una nota, i recenti eventi su scala mondiale hanno puntato più che mai i riflettori sull’importanza della connettività Internet.

“La spinta alla digitalizzazione e la conseguente necessità di nuove infrastrutture tecnologiche – dice Talotta – richiedono un esercizio continuo di miglioramento dei servizi erogati e un crescente rapporto di fiducia con i clienti finali. MIX senza dubbio deve continuare ad essere un riferimento nel panorama Internet tenendo anche conto che gestisce un’infrastruttura strategica che deve essere affidabile secondo i più elevati standard di sicurezza. Il nostro grado di successo è rappresentato dai nostri clienti nazionali ed internazionali interconnessi alla nostra piattaforma e dalle nostre persone che lavorano ogni giorno con professionalità per soddisfare le richieste del mercato”.

Il saluto di Joy Marino: Internet deve scrivere il prossimo capitolo

Nella stessa nota Joy Marino sottolinea come “In qualità di Presidente ho avuto l’opportunità di rendere MIX uno degli Internet Exchange tra i più affidabili e stabili in Europa. Poiché Internet continua ad avere un impatto su tutti gli aspetti della società, guardo con fiducia al prossimo capitolo di MIX, per vederlo continuamente crescere e servire la comunità di Internet per molti anni a venire”.