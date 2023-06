Alessandro Calatroni è il nuovo Country Manager Italia di Contents.com

Contents.com annuncia la nomina di Alessandro Calatroni come nuovo Country Manager Italia. Durante il suo incarico come Head of Sales Italia, Calatroni ha dimostrato straordinaria leadership e ha ottenuto risultati significativi, supervisionando con successo diversi aspetti del dipartimento vendite, tra cui acquisizione clienti, sviluppo aziendale e crescita del fatturato.

Grazie alla sua vasta esperienza nel settore digitale e tecnologico, Calatroni ha contribuito in modo determinante al successo di Contents.com. Sotto la sua guida come Head of Sales Italia, l’azienda ha registrato una notevole crescita e ha ampliato la propria base clienti, consolidando la sua posizione come partner affidabile per le aziende che cercano visibilità e professionalità nel panorama digitale e Martech.

Nel suo nuovo ruolo di Country Manager Italia, Calatroni sarà responsabile delle operazioni e delle strategie di crescita di Contents.com sul mercato italiano. La sua approfondita conoscenza dell’ecosistema digitale e tecnologico, unita alla sua capacità di individuare le tendenze di mercato e sviluppare soluzioni personalizzate, sarà fondamentale per guidare il successo continuativo dell’azienda

Riflettendo sulla sua promozione, Alessandro Calatroni ha dichiarato: “Sono onorato di assumere il ruolo di Country Manager Italia presso Contents.com. Durante il mio mandato come Head of Sales Italia, ho avuto l’opportunità di lavorare con un team talentuoso e di costruire solide relazioni con i nostri clienti. Sono entusiasta di guidare Contents.com nel mercato italiano e migliorare ulteriormente la nostra posizione come fornitore leader di soluzioni Generative AI“.

La piattaforma proprietaria di Contents.com, che combina l’expertise umana con tecnologie avanzate, consente la creazione e la traduzione efficiente di contenuti in diverse lingue e formati. In qualità di Country Manager Italia, Calatroni continuerà a sfruttare le risorse e le offerte innovative dell’azienda per offrire un valore eccezionale ai clienti e guidare la crescita dell’azienda sul mercato italiano.