Al via la CyberRace 2024 di Cisco, per far crescere le skill di cybersecurity

È partita la CyberRace 2024, la grande iniziativa che Cisco lancia per promuovere le competenze in materia di cybersecurity, organizzata quest’anno in partnership con McLaren Racing Team.

La CyberRace è una competizione europea che accompagna i partecipanti in un percorso che fa crescere le loro skill di cybersecurity coinvolgendo le Networking Academy Cisco di tutto il continente in un percorso in più fasi.

La prima fase, che si è aperta il 17 ottobre 2024 e durerà fino al 29 novembre prossimo, è un Learn-A-Thon nel quale frequentare gratuitamente una serie di corsi di formazione delle Academy con cui sviluppare le proprie competenze in materia di sicurezza informatica, IoT, networking, difesa delle reti con contenuti di alto livello, creati da esperti della materia e in linea con le richieste del mercato del lavoro.

La partecipazione è aperta a tutti: chi non frequenta ancora una Academy Cisco può iniziare il suo percorso frequentando il corso “Introduzione alla Cybersecurity” dedicato, da seguire in autonomia ed entrare quindi in gioco in una squadra. Chi già fa parte di un’Academy può registrare i corsi già frequentati e ampliare la sua formazione seguendone altri.

Alla fine del Learn-a-Thon le Academy che avranno coinvolto il maggior numero di persone nella formazione risulteranno vincitrici a livello nazionale e potranno partecipare alla competizione europea Capture the Flag che si svolgerà il prossimo 17 dicembre.

Le migliori 20 Academy a livello complessivo verranno premiate e la squadra vincitrice assoluta parteciperà a un’esperienza esclusiva nel Gran Premio di Ungheria 2025, ospite di McLaren e per scoprire come si assicura la cybersecurity a un team in competizione in Formula 1.

“In Italia c’è un grande interesse tra i giovani per la cybersecurity e il numero di chi si avvicina a percorsi di studio e carriera nel settore cresce; ben il 30% delle 79.000 persone che nell’ultimo anno hanno frequentato le nostre 352 Academy in Italia hanno seguito corsi su questo tema. E c’è del grande talento, come ha dimostrato l’anno scorso la vittoria della squadra dell’istituto Marconi Hack di Bari a livello europeo”, commenta Luca Lepore, Business Development Manager , Country Digitization Acceleration di Cisco. “Con la CyberRace vogliamo accelerare la formazione in un settore che è assolutamente cruciale per lo sviluppo del nostro Paese: la digitalizzazione ha successo solo se è una digitalizzazione sicura e a fronte di sfide sempre più complesse è importante coltivare una generazione di “difensori” dei nostri mondi digitali”.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito dedicato all’iniziativa.