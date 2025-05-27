Al via DigiSpace, il laboratorio high tech per studenti che vogliono testare le tecnologie digitali

Una nuova importante sinergia tra pubblico e privato prende forma negli spazi di Le Village by CA Triveneto, a conferma della forte integrazione dell’acceleratore promosso da Crédit Agricole e partecipato da Assindustria Veneto Est, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Visionary District e Università di Padova all’interno Boulevard dell’Innovazione di Padova. Si tratta del primo laboratorio di innovazione, denominato DigiSpace, pensato per mettere in connessione studenti universitari di diverse discipline con sfide specifiche legate alla digitalizzazione proposte da aziende e istituzioni.

L’iniziativa, frutto dell’accordo siglato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ‘Marco Fanno’ dell’Università di Padova, Avanade (leader globale di servizi innovativi nell’ambito Microsoft), Comune di Padova e Le Village by CA Triveneto, avrà come centro operativo uno spazio aperto d’innovazione tecnologica all’interno di Le Village by CA Triveneto, che ospiterà delle postazioni per gli studenti. Il laboratorio sarà dotato delle ultime soluzioni tecnologiche di Avanade, rese disponibili agli studenti e alle aziende che vogliono sperimentare l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata e il digital twin.

L’appuntamento che terrà a battesimo DigiSpace sarà un hackathon in programma il 29 maggio al Village di piazza Zanellato, che coinvolgerà 60 studenti dell’Università di Padova e che prevede una borsa di studio del valore 9.400 euro messa in palio da Avanade per il team vincitore. Durante la giornata, i partecipanti – supportati dai partner del progetto – seguiranno un percorso strutturato basato sui principi del design thinking e sull’uso dell’intelligenza artificiale. Attraverso sessioni di brainstorming, prototipazione e lavoro di squadra, gli studenti elaboreranno proposte progettuali in grado di affrontare problematiche urbane reali, esplorando il potenziale delle tecnologie digitali come leve per l’innovazione civica e la sostenibilità.

L’hackathon rappresenta solo la prima di una serie di attività promosse dal DigiSpace per favorire la collaborazione tra enti pubblici, università e imprese tecnologiche, valorizzando il talento delle nuove generazioni e stimolando l’adozione di soluzioni digitali a beneficio della collettività, in particolare su temi cruciali, come la gestione delle risorse energetiche, la mobilità urbana ecologica, la pianificazione delle città intelligenti e l’efficienza nell’uso delle risorse naturali.

L’Università, attraverso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno”, avrà il coordinamento scientifico del Progetto DigiSpace e si impegna ad individuare i docenti, i ricercatori e gli studenti da coinvolgere nel Progetto medesimo. Avanade, società fondata nel 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation, si impegna a supportare le attività del laboratorio, organizzandone i lavori in collaborazione con i partner e favorendo lo sviluppo e la sperimentazione delle idee innovative attraverso competenze, metodi, tecnologie e mentorship. Il Comune di Padova si impegna a favorire l’individuazione delle sfide legate allo sviluppo sostenibile e smart della città, nonché a favorire, nel rispetto della normativa vigente, la condivisione di dati aperti (open data) utili alle attività laboratoriali. Le Village by CA Triveneto mette a disposizione spazi e know how nel campo dell’innovazione confermando il ruolo di aggregatore dei diversi attori operanti all’interno dell’ecosistema territoriale.