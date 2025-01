Al Ces 2025, Gigabyte mostra come vuole rendere l’AI onnipresente

GIGABYTE Technology presenta al CES 2025 la sua gamma completa di soluzioni per l’AI computing, dall’infrastruttura per data center alle applicazioni IoT e al personal computing, per dimostrare come la sua ampia linea di prodotti consenta la trasformazione digitale in tutti i settori in questa era guidata dall’AI.

Con i Large Language Models (LLM) dell’AI che presentano parametri da centinaia di miliardi a trilioni, i solidi ambienti di training (data center) sono diventati un requisito fondamentale nella corsa all’AI.

GIGABYTE offre tre soluzioni distintive per l’infrastruttura AI:

1. Super Server AI

Grazie a partnership strategiche con i leader del settore, GIGABYTE è costantemente all’avanguardia nel portare sul mercato le più diverse soluzioni di server AI. Al CES 2025, l’azienda presenterà i server AI con la più recente serie AMD Instinct MI300, gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 e NVIDIA HGX; ogni modulo è progettato con interconnessioni ad alta velocità e memoria cache per soddisfare le richieste di elaborazione in parallelo.

2. Data Center Grade – Cluster Computing su scala rack

L’innovativo NVIDIA GB200 NVL72 presenta un’architettura “rack-as-a-GPU”, con ogni server che supporta i superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell collegati a due GPU NVIDIA B200 Tensor Core tramite NVIDIA NVLINK-C2C, offrendo prestazioni di inferenza 30 volte superiori rispetto alle configurazioni H100 equivalenti, sottolinea l’aziendaz. Il nuovo nodo di calcolo ORv3 completa questa offerta con la connettività NVLink e il raffreddamento a liquido diretto, raggiungendo 40 TeraFLOPS di prestazioni di calcolo FP4 per nodo.

3. Soluzioni avanzate di raffreddamento a liquido

Gli innovativi sistemi di raffreddamento a liquido diretto (DLC) all-in-one di GIGABYTE ridefiniscono l’efficienza del computing, con server, piastre fredde e collettori integrati per una maggiore gestibilità. Questa tecnologia migliora significativamente l’efficienza dei data center, mantenendo prestazioni ottimali e sostenibilità per i server alimentati dai più recenti processori AMD, Intel e NVIDIA.

L’intelligenza artificiale oltre il cloud: Edge Computing e innovazione quotidiana

GIGABYTE estende le capacità di AI all’edge con la sua ultima serie di mini PC BRIX, caratterizzata da unità di elaborazione neurale (NPU) integrate e dal supporto di servizi AI avanzati, tra cui Microsoft Copilot+ e Adobe. Le soluzioni di computing industriale dell’azienda, basate su NVIDIA Jetson Orin, consentono applicazioni che vanno dall’automazione di precisione alla robotica intelligente.

Nel settore dei veicoli autonomi, GIGABYTE continua a promuovere le tecnologie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e telematiche, supportando lo sviluppo di veicoli a guida autonoma e di sistemi di trasporto intelligenti.

AI nel Personal Computing, con GIGABYTE

Al CES 2025, GIGABYTE presenta una serie di innovativi prodotti consumer basati sull’AI, tra cui i PC AI che implementano la caratteristica chiave: l’esclusivo agente AI di GIGABYTE “GiMATE”, costruito sulla tecnologia avanzata LLM con l’intuitiva funzione Press and Speak, che permette di controllare hardware e software senza soluzione di continuità per garantire impostazioni ottimali in ogni scenario. Insieme alle schede grafiche della serie GeForce RTX 50, potenziate da NVIDIA Blackwell e AI, è possibile aggiornare le soluzioni di raffreddamento dei modelli di fascia alta. Nel frattempo, le nuove schede madri AMD B850 e Intel B860 e i monitor OLED fanno il loro debutto questa volta, insieme agli aggiornamenti della soluzione di addestramento locale AI TOP.

GIGABYTE fa ll-In sull’IA

Il CES riunisce i leader tecnologici mondiali per mostrare l’innovazione e definire l’AI come futuro del computing. In prima linea, GIGABYTE connette data center cloud, edge computing e dispositivi personali in un ecosistema unificato.

La dichiarazione del Presidente e Chairman Dandy Yeh, “GIGABYTE renderà l’AI onnipresente”, evidenzia l’impegno costante dell’azienda nel promuovere l’AI. GIGABYTE continua a spingere i confini delle prestazioni di calcolo, a ottimizzare il design dell’architettura di sistema e ad approfondire le applicazioni AI in tutti gli scenari, guidando progressi trasformativi per un futuro più intelligente.

GIGABYTE presenta tre nuove serie di Mini PC BRIX al CES 2025

Per quanto riguarda i Mini PC BRIX, la linea comprende le serie Mainstream, Small Core ed Extreme, che offrono prestazioni all’avanguardia in design compatti. La serie Small Core viene lanciata al C ES 2025, segnando la prima uscita della linea, mentre le serie BRIX Mainstream ed Extreme sono previste per il primo trimestre del 2025.

La serie BRIX Mainstream è caratterizzata dai processori Intel Arrow Lake di 15a generazione, dotati di un’unità di elaborazione neurale (NPU) per funzionalità AI avanzate; la serie Small Core adotta i processori Intel Twin Lake, progettati per gli utenti che cercano operazioni leggere e prestazioni ad alto costo, rappresentando la scelta migliore per le applicazioni di tutti i giorni; la serie BRIX Extreme è alimentata dal processore AMD Ryzen 7 PRO 8840U, che offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori.

L’innovativa serie BRIX è in grado di gestire diverse applicazioni con prestazioni potenti per la casa, la scuola, l’ufficio e il digital signage, aprendo possibilità illimitate nell’era dell’IoT.