Akamai potenzia Guardicore Segmentation e ZTNA: sicurezza e performance Zero Trust nel cloud

Akamai Technologies ha annunciato l’intenzione di estendere Akamai Guardicore Segmentation, la sua soluzione di segmentazione leader del settore, alle risorse cloud-native per supportare le funzionalità agentless in AWS ampliando ulteriormente le sue capacità esistenti negli ambienti cloud.

Inoltre, Akamai ha aggiunto nuove funzioni al suo prodotto Zero Trust Network Access (ZTNA), ovvero Akamai Enterprise Application Access, che mirano ad ottimizzare le performance delle applicazioni, fornendo, al contempo, user experience di livello superiore.

Secondo il Verizon 2024 Data Breach Investigations Report, quasi un terzo (32%) delle violazioni della cybersicurezza è stato costituito da attacchi ransomware o sferrati a scopo di estorsione. Dallo stesso report, è emerso che il ransomware è stata la principale minaccia per il 92% dei settori presi di mira. Queste statistiche sottolineano la necessità da parte delle aziende di implementare un framework Zero Trust completo per difendersi dal panorama delle minacce in rapida crescita.

Akamai Guardicore Segmentation disponibile su AWS

Nonostante le aziende di tutte le dimensioni stiano implementando strategie di cloud pubblico per innovare e realizzare nuove efficienze, le sfide rimangono. L’utilizzo di Akamai Guardicore Segmentation nel cloud aiuta le organizzazioni ad affrontare la mancanza di visibilità sul comportamento delle applicazioni, la necessità di configurare policy di sicurezza diverse tra i provider di servizi cloud e i problemi di governance tra i team DevOps e SecOps.

Akamai Guardicore Segmentation fornisce una microsegmentazione efficace per ambienti multicloud e on-premise, ora integrata dal supporto agentless per le risorse Platform-as-a-Service (PaaS) nei sistemi Azure e AWS.

“Offriamo ai clienti Akamai la visibilità e i controlli di sicurezza necessari per proteggere i loro ambienti cloud, garantendo, al contempo, la continuità dell’experience single-pane-of-glass, fornendo agli utenti le applicazioni e i servizi su cui fanno affidamento “, ha affermato Ofer Wolf, Senior Vice President, General Manager, Enterprise Security di Akamai. “Il nostro intento è garantire ai nostri clienti, sia che utilizzino ambienti on-premise, nel cloud o funzionalità IaaS o PaaS, la possibilità di concentrarsi sulla crescita del loro business e sulla soddisfazione dei loro clienti, senza preoccuparsi del loro percorso verso il modello Zero Trust“.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di Guardicore Segmentation nel cloud

Visibilità e applicazione cloud native agentless consentono agli amministratori di visualizzare i carichi di lavoro nel cloud tramite una mappa interattiva degli effettivi flussi di rete quasi in tempo reale, comprendendo le dipendenze delle applicazioni e unendo i team DevOps e SecOps nella governance della sicurezza di rete nel cloud.

consentono agli amministratori di visualizzare i carichi di lavoro nel cloud tramite una mappa interattiva degli effettivi flussi di rete quasi in tempo reale, comprendendo le dipendenze delle applicazioni e unendo i team DevOps e SecOps nella governance della sicurezza di rete nel cloud. Un motore ibrido con più punti di applicazione consente ad un’azienda di definire in modo semplice l’obiettivo delle network policy, lasciando fare il resto alla policy engine di Akamai Guardicore Segmentation, decidendo in modo dinamico quali punti di applicazione agent-based e agentless verranno utilizzati nel data center .

consente ad un’azienda di definire in modo semplice l’obiettivo delle network policy, lasciando fare il resto alla policy engine di Akamai Guardicore Segmentation, decidendo in modo dinamico quali punti di applicazione agent-based e agentless verranno utilizzati nel . Le funzionalità integrate del firewall DNS e di analisi della reputazione sono progettate per ridurre i tempi di rilevamento e di risposta agli incidenti in caso di violazione.

sono progettate per ridurre i tempi di rilevamento e di risposta agli incidenti in caso di violazione. Una soluzione scalabile e sicura garantisce che i dati non fuoriescano dagli ambienti cloud e che l’architettura della soluzione al suo interno sia in grado di scalare automaticamente.

Per ulteriori informazioni su Akamai Guardicore Segmentation e su come può contenere gli attacchi negli ambienti del cloud ibrido è possibile consultare il seguente link.

Aggiornamenti su Akamai Enterprise Application Access

Grazie all’esclusiva infrastruttura globale di Akamai, Enterprise Application Access è una soluzione ideale per le organizzazioni globali che desiderano fornire un accesso sicuro a tutti i loro dipendenti. Enterprise Application Access viene eseguito tramite le funzionalità di Edge delivery e distributed cloud computing offerte dall’Akamai Connected Cloud per aiutare le organizzazioni a fornire un accesso rapido e sicuro alle applicazioni e ai servizi per i dipendenti, sia che lavorino in ufficio o da remoto. Enterprise Application Access può essere eseguito come soluzione stand-alone o sulla piattaforma Akamai Guardicore come parte della suite unificata Zero Trust con interfaccia utente, policy e agente o agentless.

“La prossimità conta quando si tratta di fornire una soluzione Zero Trust Network Access (ZTNA) che riguarda tutti i dipendenti di un’azienda“, ha affermato Wolf. “Con Enterprise Application Access, utilizziamo l’Akamai Connected Cloud per aiutare le organizzazioni a fornire user experience eccellenti e rapide in modo da consentire agli utenti di accedere alle applicazioni e ai servizi necessari per svolgere il loro lavoro. Gli utenti si aspettano un avvio rapido e una risposta efficiente da parte delle applicazioni aziendali. Il rallentamento delle applicazioni causa frustrazione e aumenta il numero di chiamate all’assistenza IT. Con Enterprise Application Access, aiutiamo a fare in modo che questi problemi non si verifichino”.

Secondo il rapporto Gartner Hype Cycle for Zero-Trust Networking 2024, pubblicato il 15 luglio 2024, “le soluzioni ZTNA basate sul cloud migliorano la scalabilità e facilitano l’adozione di un accesso remoto sicuro*”. L’implementazione dell’infrastruttura ZTNA vicino ai punti in cui le applicazioni vengono ospitate e in cui lavorano gli utenti aiuta le aziende a garantire una risposta rapida delle applicazioni, fornendo, al contempo, una migliore esperienza all’utente finale. Le organizzazioni possono contribuire a risolvere i problemi di performance per gli utenti che lavorano in ufficio eliminando l’hairpinning del traffico al fine di garantire un accesso alle applicazioni rapido e coerente senza richiedere ulteriori costi di hardware o l’implementazione di altri programmi software.

Le nuove funzioni e i nuovi vantaggi offerti da Akamai Enterprise Application Access,