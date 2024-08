Ai e risorse umane: la rivoluzione secondo Workday

Workday ha annunciato che HiredScore AI for Recruiting e HiredScore AI for Talent mobility sono ora disponibili attraverso la propria piattaforma.

Inoltre, l’azienda ha introdotto nuove funzionalità AI nella propria Job Architecture. Questi miglioramenti significativi dell’AI aiuteranno le organizzazioni ad ottimizzare la produttività, l’efficienza operativa e l’agilità organizzativa.

Il processo di recruiting, assunzione e retention dei dipendenti oggi può essere complesso e richiedere tempo, sia per le aziende sia per i candidati. Ugualmente, trovare talenti adeguati con le competenze necessarie per soddisfare determinati requisiti è fondamentale per il successo di un’organizzazione.

“Processi poco efficienti possono ritardare le assunzioni e gravare eccessivamente sui recruiter e i manager, con il rischio di perdere le potenzialità offerte dai talenti interni ed esterni”, ha affermato Aashna Kircher, general manager del gruppo per l’ufficio del CHRO. “Workday fornisce l’intelligenza artificiale per rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni gestiscono i talenti, aiutandole a trovare la persona adeguata per ciascuna posizione al momento opportuno”.

HiredScore AI for Recruiting e HiredScore AI for Talent mobility disponibili tramite Workday

Da oggi le organizzazioni possono acquistare HiredScore AI for Recruiting e HiredScore AI for Talent Mobility tramite Workday. Con queste soluzioni, Workday fornisce alle aziende l’accesso a un’innovativa orchestrazione dei talenti basata sull’intelligenza artificiale, che guida cambiamenti significativi e risultati misurabili in termini di produttività, tempi di assunzione, esperienza dei candidati e dei manager e crescita dei dipendenti.

“Il settore sanitario si trova ad affrontare significative carenze di personale dovute a pensionamenti, burnout e sfide del settore che hanno caratterizzato gli ultimi anni”, ha affermato Tom Nesteruk, vice president senior delle risorse umane e chief people officer associato di AdventHealth. “HiredScore AI sta trasformando il modo in cui coinvolgiamo e supportiamo il nostro pool di talenti e il personale esistente: nel primo anno d’implementazione ci ha permesso di assumere più di 1.000 professionisti sanitari dal nostro database esistente e abbiamo osservato una riduzione del 40% nei tempi di decisione degli HR manager”.

Con HiredScore AI for Recruiting, i clienti possono:

Utilizzare l’intelligenza artificiale per identificare in modo rapido e trasparente i candidati le cui competenze ed esperienze corrispondono maggiormente ai requisiti di una posizione aperta, accelerando i tempi di assunzione grazie all’analisi dei dati e garantendo un’esperienza di selezione equa e coerente per tutti i candidati.

Consentire ai recruiter e ai manager di riscoprire talenti tra i candidati precedenti e pool di talenti che non sono attivamente in cerca di lavoro, aiutando le organizzazioni a mantenere i contatti con i candidati altamente qualificati per future offerte lavorative.

Aiutare i candidati a scoprire altre opportunità di lavoro per cui risultano idonei o a ricevere inviti per future posizioni, mettendo in contatto le organizzazioni con lavoratori motivati.

Sperimentare un’efficienza senza precedenti con risultati misurabili, come un aumento del 25% della potenzialità dei recruiter e una riduzione del 34% nei tempi di revisione degli HR manager.

Con HiredScore AI for Talent Mobility, i clienti possono:

Realizzare l’obiettivo di accelerare la crescita dei dipendenti e ampliare le loro competenze offrendo opportunità di sviluppo professionale direttamente all’interno delle attività quotidiane.

Consentire ai manager, già sovraccarichi di lavoro, di guidare senza problemi i propri team attraverso la crescita professionale, grazie a suggerimenti personalizzati per i dipendenti.

Sperimentare risultati misurabili, come un aumento del 40% dei tassi di candidatura interna e una probabilità 2,3 volte maggiore che i dipendenti si candidino per una posizione interna quando ricevono suggerimenti personalizzati.



Workday introduce innovazioni basate sull’AI nella Job Architecture

Stabilire un giusto quadro per definire e organizzare i ruoli all’interno di un’organizzazione è fondamentale per garantire che responsabilità e compiti siano ben definiti e allineati agli obiettivi strategici e, inoltre, per sostenere l’equità retributiva.

Con le nuove funzionalità AI nella Job Architecture di Workday, i clienti potranno:

Accedere all’Intelligent Job Architecture Hub, uno spazio di lavoro alimentato dall’AI che riunisce intuizioni e azioni per gestire la Job Architecture da un unico punto di accesso.

Costruire una forza lavoro pronta per il futuro, grazie ai suggerimenti sulle competenze di mercato emergenti forniti dai dati della base clienti di Workday, per identificare nuovi set di competenze e mantenere la competitività.

Sfruttare l’AI generativa per accelerare i processi di recruitment, creando profili lavorativi tempestivamente e risparmiando tempo e risorse.

Utilizzare l’AI per aggiungere suggerimenti di competenze ai profili lavorativi e semplificare la loro gestione rilevando le ridondanze, così che i profili rimangano organizzati e coerenti.

“Le nuove funzionalità AI nella Job Architecture di Workday contribuiranno a gettare solide basi affinché Thomson Reuters possa gestire in modo efficiente e intuitivo il nostro catalogo di lavori, prendere decisioni più informate sulle nostre talent strategy e ridurre la manutenzione manuale”, ha affermato Cherry MacKenzie, senior director, HR digital innovation, Thomson Reuters. “Mentre cerchiamo di sviluppare una forza lavoro più efficace e pronta per il futuro, Workday ci aiuta ad accelerare la nostra talent strategy basata sulle competenze e ad adattarci alle esigenze aziendali in evoluzione.”



Disponibilità

HiredScore AI for Recruiting è disponibile da oggi per i clienti di Workday con Workday Recruiting. HiredScore AI for Talent Mobility è disponibile per selezionati clienti di Workday con Workday Talent Optimization. Sia HiredScore AI for Recruiting sia HiredScore AI for Talent Mobility sono disponibili come soluzioni indipendenti per i nuovi clienti che attualmente non utilizzano Workday.

Gli aggiornamenti di Workday Job Architecture inizieranno ad essere distribuiti a livello globale ai clienti di Workday Human Capital Management (HCM) nel corso di quest’anno.