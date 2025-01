AI e innovazione: le sfida per le aziende italiane secondo Dell

L’innovazione accelera e le aziende italiane puntano su AI e formazione per restare competitive. La ricerca Dell Technologies svela strategie e sfide per affrontare un futuro sempre più digitale.

L’innovazione tecnologica viaggia a un ritmo mai visto in precedenza. Le stesse AI generativa (GenAI) e AI stanno trasformando interi settori industriali e continueranno a rivoluzionare il mondo del lavoro nei prossimi anni.

Le aziende italiane sono sempre più consapevoli dell’importanza di aggiornarsi in base all’evoluzione delle tecnologie e di formare al meglio i propri dipendenti per mantenere un posizionamento competitivo nel proprio settore di riferimento.

Questo è quanto emerge dalla ricerca Dell Technologies Innovation Catalyst, che ha analizzato l’approccio all’innovazione di un campione significativo di aziende in 40 Paesi del mondo.

L’innovazione sta procedendo a ritmi così rapidi che il 40% delle aziende italiane intervistate ha dichiarato di non avere ancora piena consapevolezza su come evolverà il proprio settore nei prossimi 3-5 anni.

In questo scenario, il 78% del panel preso in esame ha già messo in campo piani di formazione e di aggiornamento professionale per le proprie persone sull’utilizzo di nuove tecnologie come la GenAI.

La sensibilità sull’Intelligenza Artificiale risulta particolarmente elevata, se è vero che oltre il 70% delle aziende del campione mette già a disposizione tecnologie intelligenti (AI optimization software) per migliorare l’esperienza lavorativa.

“La velocità con cui l’innovazione tecnologica sta trasformando il nostro mondo non ha precedenti”, ha dichiarato Filippo Ligresti, Vice President & Managing Director di Dell Technologies in Italia. “Per le aziende, non è più solo una questione di adottare nuove tecnologie, ma di saperle integrare in modo intelligente e strategico per generare valore reale. Questa transizione richiede non solo investimenti in tecnologia, ma soprattutto in persone: la formazione e lo sviluppo delle competenze sono le fondamenta su cui costruire il futuro. È incoraggiante vedere che molte aziende italiane stanno già abbracciando questa sfida, consapevoli che una cultura dell’innovazione è il miglior alleato per affrontare le incertezze e le opportunità dei prossimi anni”.