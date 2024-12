AI affidabile e dati di qualità: IBM e Janes rivoluzionano la Difesa

L’IA, con dati di qualità, rivoluziona la difesa accelerando decisioni in tempo reale. IBM e Janes integrano watsonx per un’AI affidabile, migliorando sicurezza e collaborazione globale.

L’intelligenza artificiale (IA) è fondamentale per consentire l’azione alla velocità dello spazio di battaglia digitale, che è più veloce della capacità di un essere umano di elaborare e agire su più fonti di dati in arrivo. L’associazione di dati di alta qualità con l’IA sta dando vita a una nuova era di operazioni di difesa, poiché i comandanti sono pronti a prendere decisioni basate sui dati più informate con il potere della tecnologia, aiutandoli a potenziare il loro vantaggio decisionale in tempo reale.

Una delle sfide che le organizzazioni di difesa devono affrontare per abbracciare appieno i vantaggi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per sbloccare il valore dei dati è il livello di fiducia nei sistemi di intelligenza artificiale e nei suoi output . L’intelligenza artificiale affidabile si riferisce a sistemi di intelligenza artificiale che sono spiegabili , equi, interpretabili , robusti, trasparenti , sicuri e protetti. Queste qualità creano fiducia e sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale tra le parti interessate e gli utenti finali. Una nuova collaborazione globale tra IBM e la riconosciuta società di intelligence per la difesa Janes mira a colmare questa lacuna integrando dati di intelligence di difesa e sicurezza open source in una piattaforma di dati e intelligenza artificiale affidabile, watsonx di IBM .

Questa collaborazione costituirà la base per consentire ai leader della difesa di accedere a dati di alta qualità infusi con AI affidabile per migliorare il loro vantaggio decisionale integrando la piattaforma AI e dati IBM Watsonx utilizzando un modello IBM Granite con un modello Retrieval-Augmented Generation (RAG) con dati Janes. Questo modello RAG può fornire supporto decisionale operativo, assistendo analisti militari e di intelligence generando report completi e arricchiti di dati per analisi situazionali e processo decisionale. Inoltre, la modellazione di scenari assistita da AI e l’analisi dei dati arricchiti di recupero consentiranno una pianificazione della missione più informata, aiutando i team della difesa ad anticipare le sfide e mitigare i rischi.

Le opportunità offerte dall’AI affidabile per le organizzazioni di difesa e sicurezza nazionale sono molteplici e variano da paese a paese. Rendere accessibili ai leader della difesa i dati di intelligence di difesa e sicurezza open source di Janes sulla piattaforma di dati e AI watsonx di IBM supporta lo sviluppo e l’uso sicuri, protetti e affidabili dell’AI dalla sede centrale al limite tattico.

Grazie alla nostra collaborazione con Janes, i leader della difesa saranno in grado di collaborare più facilmente con gli alleati in tutti i dipartimenti, le agenzie e i paesi per accelerare il processo decisionale, aumentare la prontezza operativa e migliorare la sicurezza nazionale con una governance forte. IBM è leader nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale responsabili con la nostra piattaforma di intelligenza artificiale, IBM watsonx , tra cui watsonx.governance , per aiutare le organizzazioni ad adottare l’intelligenza artificiale in modo sicuro, responsabile e innovativo con una soluzione di governance automatizzata end-to-end creata appositamente per aiutare a mitigare i rischi dell’intelligenza artificiale e migliorare la conformità. Questa collaborazione è un passo avanti nell’aumentare il processo decisionale umano nelle organizzazioni di sicurezza e difesa nazionale in modo responsabile.