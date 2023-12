AI Act: l’Europa prima al mondo nel darsi una normativa sull’intelligenza artificiale

Nell’ambito della sua strategia digitale, con AI Act l’UE intende regolamentare l’intelligenza artificiale per garantire condizioni migliori per lo sviluppo e l’utilizzo di questa tecnologia innovativa.

L’IA può creare molti vantaggi, come una migliore assistenza sanitaria, trasporti più sicuri e puliti, una produzione più efficiente e un’energia più economica e sostenibile. sostenibile.

Nell’aprile 2021, la Commissione europea ha proposto il primo quadro normativo dell’UE per l’IA. Secondo il documento, i sistemi di IA che possono essere utilizzati in diverse applicazioni vengono analizzati e classificati in base al rischio che comportano per gli utenti. I diversi livelli di rischio comporteranno una maggiore o minore regolamentazione. Una volta approvate, queste saranno le prime norme al mondo sull’IA.

Cosa vuole il Parlamento Europeo nella legislazione sull’IA

La priorità del Parlamento è garantire che i sistemi di IA utilizzati nell’UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente. I sistemi di IA dovrebbero essere supervisionati da persone, piuttosto che dall’automazione, per evitare risultati dannosi.

Il Parlamento vuole anche stabilire una definizione uniforme e tecnologicamente neutra di IA che possa essere applicata ai futuri sistemi di IA.

AI Act: regole diverse per diversi livelli di rischio

Le nuove norme stabiliscono obblighi per fornitori e utenti a seconda del livello di rischio dell’intelligenza artificiale. Sebbene molti sistemi di IA presentino un rischio minimo, devono essere valutati.

Rischio inaccettabile

I sistemi di intelligenza artificiale a rischio inaccettabile sono considerati una minaccia per le persone e saranno vietati. Essi comprendono:

Manipolazione cognitiva comportamentale di persone o di specifici gruppi vulnerabili: ad esempio giocattoli ad attivazione vocale che incoraggiano comportamenti pericolosi nei bambini.

Social scoring: classificazione delle persone in base al comportamento, allo status socio-economico o alle caratteristiche personali.

Sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a distanza, come il riconoscimento facciale.

Possono essere ammesse alcune eccezioni: Ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica remota “post”, in cui l’identificazione avviene dopo un ritardo significativo, saranno consentiti per perseguire reati gravi, ma solo dopo l’approvazione del tribunale.

Alto rischio

I sistemi di IA che influiscono negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali saranno considerati ad alto rischio e saranno suddivisi in due categorie:

Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in prodotti che rientrano nella legislazione dell’UE sulla sicurezza dei prodotti. Si tratta di giocattoli, aviazione, automobili, dispositivi medici e ascensori.

Sistemi di intelligenza artificiale che rientrano in otto aree specifiche e che dovranno essere registrati in un database dell’UE:

Identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche Gestione e funzionamento di infrastrutture critiche Istruzione e formazione professionale Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo Accesso e fruizione di servizi privati essenziali e di servizi e prestazioni pubbliche Applicazione della legge Gestione della migrazione, dell’asilo e del controllo delle frontiere Assistenza nell’interpretazione giuridica e nell’applicazione della legge.

Tutti i sistemi di IA ad alto rischio saranno valutati prima di essere immessi sul mercato e anche durante il loro ciclo di vita.

Intelligenza artificiale generativa

L’IA generativa, come la ChatGPT, dovrà rispettare i requisiti di trasparenza:

Rivelare che il contenuto è stato generato dall’IA

Progettare il modello per evitare che generi contenuti illegali

Pubblicare sintesi dei dati protetti da copyright utilizzati per l’addestramento.

Rischio limitato

I sistemi di intelligenza artificiale a rischio limitato dovrebbero soddisfare requisiti minimi di trasparenza che consentano agli utenti di prendere decisioni informate. Dopo aver interagito con le applicazioni, l’utente può decidere se continuare a utilizzarle. Gli utenti devono essere informati quando interagiscono con l’IA. Ciò include i sistemi di IA che generano o manipolano contenuti di immagini, audio o video, ad esempio i deepfake.