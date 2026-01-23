Agomir rafforza la fabbrica digitale e acquisita la piacentina I.S.I.

Agomir apre il 2026 con una nuova acquisizione nel segno della fabbrica digitale, portando nel gruppo la piacentina I.S.I. e rafforzando così il presidio nel manifatturiero e nelle soluzioni per le risorse umane.

Agomir: un’operazione nel segno della crescita

L’acquisizione di I.S.I. S.r.l., società con sede a Podenzano (Piacenza) fondata nel 1998, si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne che Agomir sta portando avanti negli ultimi anni. Con oltre 20 milioni di ricavi e 120 addetti, il gruppo informatico con radici a Lecco consolida così la propria presenza sul territorio e nel 2026 festeggia i 45 anni di attività nel mercato ICT italiano.

L’operazione consente ad Agomir di aggiungere una nuova sede a Piacenza alle strutture già operative a Lecco, Milano e Bologna, rafforzando la capacità di affiancare le imprese in prossimità dei principali distretti produttivi italiani. La strategia resta quella di costruire un network di competenze complementari per rispondere alle esigenze di digitalizzazione end‑to‑end delle aziende, dalla gestione dei processi alla modernizzazione delle infrastrutture IT.

Chi è Agomir oggi

Agomir, società del Gruppo G.R. Informatica nata nel 1981, è specializzata in soluzioni software gestionali, sistemi IT integrati e servizi di assistenza e consulenza per la trasformazione digitale delle imprese. Con un team di circa 100 professionisti e migliaia di clienti gestiti, l’azienda copre un ampio spettro di esigenze: ERP, document & workflow management, business intelligence, gestione degli asset, servizi di hosting e data center, fino a cyber security e progetti Industry 4.0.

La missione dichiarata è quella di trasformare le esigenze operative in soluzioni tecnologiche scalabili e flessibili, capaci di migliorare i processi quotidiani e supportare la competitività nel lungo periodo. In quest’ottica, l’integrazione con realtà specializzate come I.S.I. rappresenta un tassello chiave per portare sul mercato progetti di fabbrica digitale sempre più verticali e integrati.

Il profilo di I.S.I. e le competenze in fabbrica

I.S.I. nasce a fine anni Novanta dall’iniziativa di un gruppo di tecnici informatici con una forte esperienza in automazione industriale e nella gestione dei processi logistici e produttivi. Nel tempo l’azienda è diventata un punto di riferimento per le imprese manifatturiere che vogliono digitalizzare magazzini, impianti e linee produttive, con soluzioni software su misura in ambito MES e Industria 4.0.

La proposta di I.S.I. comprende applicazioni e servizi di consulenza pensati per monitorare in tempo reale la produzione, ridurre sprechi e inefficienze, e migliorare la qualità dei dati a supporto delle decisioni. Negli ultimi anni la società ha affiancato a queste competenze anche progetti in area commerciale e di supporto ai processi di business, con l’obiettivo di estendere il controllo digitale lungo l’intera catena del valore.

Sinergie su smart manufacturing, HR e AI

Il cuore industriale dell’operazione sta proprio nell’integrazione delle competenze su Fabbrica Digitale (Smart Manufacturing) e sulla gestione delle risorse umane. Da un lato, Agomir porta in dote piattaforme ERP, strumenti di business intelligence e infrastrutture IT avanzate; dall’altro, I.S.I. contribuisce con la profonda conoscenza dei processi di fabbrica e delle logiche di automazione industriale.

Un elemento centrale del piano congiunto è il potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo in ambito intelligenza artificiale, con l’obiettivo di abilitare applicazioni come la manutenzione predittiva, l’ottimizzazione dinamica della produzione e la pianificazione evoluta delle risorse. Le due società puntano a sviluppare soluzioni integrate che mettano a sistema dati provenienti da ERP, MES, sensori di campo e sistemi HR, così da fornire alle aziende una visione completa e in tempo reale delle proprie operations.

Le voci del management e la visione futura

Nel presentare l’operazione, Mario Goretti, presidente di Agomir, sottolinea come l’ingresso di I.S.I. nel gruppo rappresenti un passo ulteriore nel progetto di crescita per vie indirette, pensato per presidiare meglio diverse aree geografiche e arricchire il portafoglio di competenze in ambiti innovativi come fabbrica digitale e HR. L’accento è posto sulla volontà di costruire una piattaforma di soluzioni capace di accompagnare le imprese italiane e internazionali in tutte le fasi del loro percorso di trasformazione digitale, dall’infrastruttura fino alle applicazioni di frontiera.

Stefano Guglielmetti, presidente di I.S.I., evidenzia invece la continuità nel rapporto con i clienti e il valore delle sinergie in ricerca e sviluppo: l’ingresso in Agomir permetterà di continuare a lavorare con la stessa qualità che ha caratterizzato la storia di I.S.I., ma con una capacità di innovazione e di investimento più ampia. Per il tessuto manifatturiero, l’accordo si traduce in una maggiore disponibilità di soluzioni integrate per lavorare meglio, sprecare meno e governare in modo più intelligente processi e risorse, in linea con le sfide dell’Industria 4.0.