Tempo di utilizzo è una delle funzioni introdotte da Apple in iOS 12: consente di visualizzare report nonché impostare regole e limiti sul tempo trascorso nelle app e nelle attività digitali su iPhone.

È solitamente interpretata come funzione utile a porre dei limiti all’utilizzo dello smartphone da parte degli utenti di più giovane età, ad esempio per quel che riguarda i giochi. Ma può essere utile anche per aumentare la produttività degli adulti, per porre un freno alle distrazioni rappresentate non solo dai giochi ma anche, tra le altre cose, dall’attività social.

Per accedere alla funzione Tempo di utilizzo su iPhone, innanzitutto apri Impostazioni dalla schermata Home di iPhone.

In Impostazioni, tocca la categoria Tempo di utilizzo.

In questa schermata, tocca Attiva l'opzione “Tempo di utilizzo”.

iOS presenta una serie di informazioni sulla funzionalità e, proseguendo nella procedura (dopo aver toccato Continua), chiede di specificare a chi appartiene il dispositivo.

Tocca È il mio iPhone.

A questo punto, una volta attivata la funzione, inizi a ricevere i report sui tempi e le modalità di utilizzo del tuo smartphone. Tocca il nome del dispositivo, o il grafico riassuntivo, per accedere a informazioni e grafici più dettagliati, con vista Oggi e Ultimi 7 giorni.

Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni di utilizzo per alcune categorie di attività.

• Pausa di utilizzo: qui puoi impostare delle limitazioni generali all’utilizzo del tuo iPhone, un lasso di tempo nel quale sono consentite solo le chiamate e le app selezionate.

• Limitazioni app: qui puoi impostare limiti di utilizzo a tutte le app o a determinate categorie, ad esempio Social network, Giochi, Svago e così via.

• Sempre consentite: qui puoi scegliere le app che rimangono sempre consentite, anche dopo che hai attivato Pausa di utilizzo.

• Contenuti e privacy: in questa scheda puoi bloccare e porre restrizioni a una serie di contenuti, acquisti e download.

Le procedure descritte si riferiscono alla versione 12.3.1 di iOS.