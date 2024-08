Adyen e Ikea, partnership globale per i pagamenti online e in negozio

Adyen – piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader che fornisce un‘infrastruttura di pagamento end-to-end, approfondimenti data-driven e prodotti finanziari in un’unica soluzione globale – annuncia una partnership globale con IKEA, azienda svedese di arredamento.

La collaborazione con Adyen – sottolinea l’azienda – permetterà ad IKEA di collegare i canali di vendita in negozio e quelli digitali e offrire ai propri clienti migliori esperienze di pagamento e di fidelizzazione.

L’utilizzo della piattaforma tecnologico-finanziaria unificata di Adyen per raccogliere i dati di pagamento dei clienti, sia dai canali fisici che digitali, consente ai partner di scoprire informazioni olistiche sui propri clienti. Raccogliendo i dati di pagamento da tutti i canali di vendita in un’unica piattaforma, i partner possono analizzare i comportamenti d’acquisto sui vari canali, creando opportunità di business legate al valore del cliente nel corso della sua relazione con l’azienda.

La piattaforma Adyen fornisce un sistema di pagamento a circuito chiuso che offre processing, acquiring, metodi di pagamento locali e funzionalità di regolamento omogenee a livello mondiale per i licenziatari IKEA, riducendo il numero di contratti e integrazioni necessarie per le operazioni IT globali, facilitando una rendicontazione finanziaria semplificata e una gestione più efficiente dei dati dei clienti.

L’integrazione dello stack tecnologico di Adyen nelle operazioni commerciali contribuisce anche a ridurre al minimo il rischio di interruzioni operative e a migliorare la capacità di risoluzione dei problemi.

“Siamo orgogliosi di collaborare con IKEA e di supportarla nella comprensione dei propri clienti e dei relativi comportamenti, per generare relazioni a lungo termine con questo brand iconico”, commenta Tobias Lindh, Managing Director di Adyen Nordics & Baltics.