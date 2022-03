Adyen annuncia nuove soluzioni finanziarie integrate

Adyen ha annunciato la sua espansione oltre i pagamenti grazie allo sviluppo di nuove soluzioni finanziarie integrate. Questi prodotti consentiranno alle piattaforme di vendita o marketplace di creare esperienze finanziarie su misura per i loro utenti, come i proprietari di piccole imprese o i venditori indipendenti, permettendo di generare nuovi flussi di entrate e aumentare al contempo la fedeltà dei propri utenti.

“Nel costruire la nostra struttura di banking, come parte della nostra piattaforma unitaria, rimuoviamo le limitazioni dei sistemi finanziari tradizionali, permettendo ad Adyen di offrire la forza di una banca con la flessibilità di una società fintech“, ha detto Thom Ruiter, VP di Banking and Financial Products di Adyen. “Questo approccio innovativo ci permette di offrire ai nostri clienti marketplace una flessibilità senza precedenti che soddisfa le esigenze in evoluzione della loro base di utenti ovviando le difficoltà legate alle complessità normative o alle lungaggini nello sviluppo dei prodotti o alle restrizioni delle banche sponsor”.

“L’ avanzamento del percorso di sviluppo della nostra piattaforma fintech rappresenta un’evoluzione naturale del nostro business“, afferma Pieter van der Does, CEO e co-fondatore di Adyen. “Stiamo sviluppando questi prodotti per aiutare le imprese a raggiungere più velocemente le loro ambizioni. Per le aziende come i marketplace, questo significa consentire loro di diventare un unico punto di riferimento per soddisfare tutte le esigenze dei loro utenti. Siamo in una posizione ideale per farlo, grazie alla combinazione della nostra tecnologia con la nostra rete di licenze“.

Partendo da Adyen for Platforms, l’azienda ha permesso ai marketplace di integrare i pagamenti nella propria offerta e fornire un’esperienza di commercio unificato attraverso diversi canali di vendita e aree geografiche. Col tempo, la collaborazione con i marketplace ha fatto emergere la necessità di un maggiore controllo sull’esperienza di pagamento offerta ai venditori. Per migliorare questo aspetto, Adyen ha quindi lanciato il programma Issuing consentendo alle piattaforme di offrire ai propri utenti delle carte di pagamento virtuali e fisiche per le transazioni commerciali e per ricevere direttamente i fondi in modo più rapido.

In futuro, il servizio di Issuing sarà incluso in una serie completa di strumenti finanziari integrati, in quanto le piattaforme e i marketplace hanno evidenziato la necessità di ridurre anche altre complessità finanziarie per la loro utenza. Tra i prodotti che verranno sviluppati ci sono i conti multivaluta, che permettono di ricevere pagamenti, effettuare bonifici e conservare il denaro in modo sicuro tutto in un’unica soluzione. Questa tipologia di conti consentirà anche ai marketplace di facilitare l’estensione dei fondi ai loro utenti all’interno dell’interfaccia stessa della piattaforma: grazie all’approccio data-driven basato su procedure KYC di Adyen, le offerte di fondi sono pre-approvate e non richiedono ulteriori controlli o integrazioni. Questa soluzione permetterà ai marketplace di rafforzare le relazioni con i venditori attivi sulle piattaforme, fornendo al tempo stesso – a un segmento tradizionalmente poco finanziato come i proprietari di piccole imprese o i merchant individuali – i fondi necessari per sviluppare la propria attività.

La gamma completa di soluzioni finanziarie integrate di Adyen, abbinate ai pagamenti, permette alle piattaforme di vendita di centralizzare le esigenze finanziarie dei loro utenti in un unico ecosistema.

