Adobe XD, plugin per test e feedback dei prototipi di UI/UX

Adobe ha condiviso con gli utenti del software professionale per la progettazione di UI/UX una nuova collezione di plugin per Adobe XD che aiutano a testare i progetti e i design, nonché a ottenere insight dai prototipi.

Con Adobe XD i designer professionisti possono creare e condividere prototipi interattivi che hanno il look and feel di un vero sito o di un’applicazione web, in modo da poter mostrare la loro visione del progetto e far sì che tutti siano aggiornati e d’accordo su di essa.

Ma, sottolinea Adobe, un prototipo è solo l’inizio e il processo di design digitale è iterativo. I designer di UI/UX spesso creano decine di versioni di un progetto man mano che il processo di progettazione avanza, incorporando i feedback ricevuti in ogni fase di questo processo.

Un modo potente per sfruttare i prototipi al massimo del loro potenziale è quello di testarli con utenti reali, evidenzia Adobe. Il test dell’usabilità con utenti reali è una parte critica del processo di progettazione, perché consente di ottenere informazioni essenziali prima di entrare nella fase di sviluppo.

I test aiutano a valutare come i potenziali utenti interagiranno con i progetti digitali della propria azienda e a identificare eventuali problemi che potrebbero diventare costosi da correggere in seguito, in fase di sviluppo del prodotto. Effettuando i test in anticipo e spesso, i team possono anche accelerare il processo decisionale facendo leva su dati e insight reali.

Adobe XD offre plugin e integrazioni di applicazioni di Adobe e sviluppatori di terze parti che migliorano e potenziano il flusso di lavoro nell’applicazione e la casa di San Jose ha messo in evidenza sei estensioni di una nuova collezione dedicata per l’appunto ai test dei design e al feedback da parte degli utenti.

Il plugin UserZoom GO snellisce il processo di costruzione e lancio dei test di usabilità remoti e dà accesso a potenti funzioni di feedback degli utenti, il tutto dall’interno di Adobe XD. Il plugin permette di creare attività proprio all’interno dei prototipi per consentire ai partecipanti ai test di completarli, nonché di aggiungere domande di follow-up.

Maze permette ai team di design agili di testare, imparare e agire rapidamente. I team di prodotto e di marketing possono testare le user experience a distanza, in modo autonomo e collaborativo, e vedere i loro risultati trasformarsi in dati concreti e quantificabili in poche ore.

Marpipe è una piattaforma che permette di creare test multivariati per la creatività degli ad. Il plugin Marpipe per Adobe XD consente di sperimentare in modo fluido con i propri progetti, che si stia testando la creatività del brand o esperienze online, e può rivelarsi uno strumento essenziale per i team creativi nativi digitali, i product designer e i creatori di contenuti.

UserTesting aiuta a raccogliere il feedback in tempo reale dai clienti. Con il plugin UserTesting Quick Answer per Adobe XD i designer possono testare in modo rapido i propri progetti direttamente dall’interno di XD.

Attention Insight è uno strumento di analisi delle campagne di marketing pre-lancio che aiuta le aziende a vedere i propri progetti attraverso gli occhi degli utenti.

Le heatmap alimentate dall’intelligenza artificiale indicano come l’attenzione dell’utente si distribuisce tra i diversi oggetti dei design. Il plugin Attention Insight per Adobe XD facilita il caricamento e l’analisi di diverse varianti dei progetti.

Preely offre ai designer la libertà di condurre test utente remoti e non moderati. Basta caricare il proprio prototipo di Adobe XD, creare un test e condividerlo, per avere a disposizione in pochissimo tempo le informazioni necessarie. Il plugin Preely per Adobe XD dà accesso diretto alla piattaforma di test Preely e ai suoi analytics approfonditi.