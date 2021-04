Adobe XD e Microsoft Visual Studio Code, integrazione tra design e codice

La nuova estensione Adobe XD per Microsoft Visual Studio Code permette agli sviluppatori di mappare visivamente i sorgenti della progettazione creati in XD e disponibili nelle Creative Cloud Libraries al codice specifico della piattaforma utilizzando i design token.

I team di DesignOps saranno in grado di creare Design System Package (DSP) condivisibili che contengono tutte le informazioni che gli sviluppatori devono “consumare” durante la codifica, compresi gli snippet di codice e la documentazione.

Grazie alle API Creative Cloud Libraries, la creazione di pacchetti DSP in Visual Studio Code avviene in pochi secondi, assicura Adobe, e fa così risparmiare ore di creazione manuale di token e informazioni sui componenti.

Progettare prodotti ed esperienze digitali è un processo collaborativo e interfunzionale che richiede allineamento e un linguaggio condiviso, sottolinea Adobe. I design system sono il linguaggio condiviso usato dai team di design e sviluppo per creare una narrazione condivisa su colori, stili dei caratteri, componenti e altro.

Per creare un design system di successo e ben integrato, sia il design che lo sviluppo dovrebbero essere presenti; Adobe pone l’accento sul fatto che un sistema che si rivolge alle esigenze di una sola disciplina non è completo.

Adobe XD fornisce diverse funzionalità per allineare i team di progettazione, compreso il supporto Creative Cloud Library. Con l’estensione Adobe XD per Microsoft Visual Studio Code, i team possono ora integrare le loro librerie di progettazione con gli strumenti di sviluppo per creare un design system completo.

L’estensione è disponibile sul marketplace di Microsoft Visual Studio Code e Adobe ha anche pubblicato una guida online, arricchita da tutorial video, su come installare e utilizzare questo strumento.

Adobe ha anche collaborato con i partner del settore per creare una raccolta di DSP per alcune delle librerie e dei framework più popolari in modo che i team possano iniziare subito a sfruttare la potenza dell’estensione che integra Visual Studio Code e Adobe XD.

La lista è disponibile nella guida online, così come un elenco di strumenti che rendono più semplice lavorare con i Design System Package.