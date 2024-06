Adobe reinventa il PDF con l’AI generativa di Firefly in Acrobat

Adobe ha presentato importanti innovazioni in ambito AI in Adobe Acrobat, portando nei documenti digitali livelli di creatività e produttività senza precedenti. A partire da oggi, gli utenti di Acrobat potranno creare e modificare le immagini nei quasi 3.000 miliardi di PDF attualmente in circolazione utilizzando prompt di testo, grazie a Adobe Firefly. Acrobat è la prima soluzione PDF a offrire funzionalità di generazione di immagini in-app, sottolinea l’azienda.

Le nuove funzionalità di Acrobat AI Assistant, un motore di conversazione profondamente integrato nei flussi di lavoro di Reader e Acrobat, consentono agli utenti di porre domande, ottenere insight e creare contenuti a partire da informazioni su gruppi di PDF e altri tipi di documenti, tra cui Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, file di testo e molto altro. Adobe ha inoltre annunciato il potenziamento delle funzionalità di trascrizione delle riunioni in AI Assistant.

“Da Edit and Share a Protect and Export, Adobe ha costantemente innovato il PDF, trasformandolo da pagina statica a spazio di lavoro collaborativo“, ha dichiarato Abhigyan Modi, Senior Vice President Adobe Document Cloud. “Con l’intelligenza artificiale generativa possiamo farlo progredire ulteriormente con la creazione di immagini e insights su una nuova gamma di tipologie di documenti, offrendo a ogni utente una comprensione più profonda e consentendogli di trasformare le informazioni in contenuti avvincenti, con la facilità e la velocità di un semplice prompt“.

Per la prima volta l’AI generativa di Adobe Firefly nei PDF

Le nuove funzioni di Acrobat consentono con l’AI generativa di migliorare facilmente le immagini già esistenti e di generare nuove immagini sorprendenti nei PDF, il tutto senza lasciare l’applicazione. Le funzioni includono:

Edit Image in Acrobat offre strumenti di facile utilizzo come Generative Fill, Remove Background, Erase e Crop, per aggiungere, rimuovere e rivitalizzare il contenuto delle immagini del documento in un attimo. Dalla cancellazione di oggetti indesiderati alla rimozione di sfondi o all’aggiunta di nuove immagini, gli utenti hanno un controllo completo e semplice sulle immagini dei loro PDF.

Edit Image e Generate Image in Acrobat offrono a tutti un modo semplice e veloce per creare immagini convincenti in Acrobat, senza bisogno di competenze creative. I team di vendita, per esempio, possono utilizzare Generate Image per aggiungere immagini a un business plan ricco di testo, rendendolo più facile da leggere e di maggiore impatto. Gli imprenditori possono usare Generate Image e Edit Image per aggiornare le immagini esistenti nelle presentazioni e nei pitch per gli investitori, personalizzando i deck per ogni specifica opportunità. I proprietari di piccole imprese possono aggiornare facilmente i materiali promozionali, utilizzando Generate Image e Edit Image per cambiare istantaneamente gli sfondi in base alle stagioni e ai momenti culturali.

Più produttività e valore con Acrobat AI Assistant

Quando si fanno ricerche, si studia per un esame, si analizzano i dati o si recuperano gli appunti di una riunione, raramente le informazioni sono contenute in un unico documento o tipo di file. Le nuove funzionalità di Acrobat AI Assistant eliminano gli ostacoli e rendono semplice e veloce per tutti ottenere insight e condividere informazioni da ciò che è contenuto nei documenti. Le nuove funzionalità includono:

Insight su tutti i documenti : dalle risposte rapide alle ricerche, gli utenti possono ora identificare temi, tendenze e relazioni da un gruppo di documenti selezionati e sintetizzare e formattare le informazioni provenienti da fonti diverse in contenuti d’impatto. Ad esempio, un esperto di marketing sta facendo ricerche su come raggiungere la Gen Z e dispone di informazioni su documenti PDF, Microsoft Word e Microsoft PowerPoint. L’addetto al marketing può trascinare e rilasciare questi documenti in Acrobat AI Assistant, che elenca rapidamente alcuni suggerimenti di prompt, come “Fornisci una panoramica dei temi chiave presentati in questi documenti“. L’utente può anche porre domande, come “Quali sono le abitudini della Gen Z sui social media?“. AI Assistant genera risposte basate sul gruppo di documenti che includono citazioni intelligenti che consentono agli utenti di verificare facilmente la fonte della risposta o di navigare rapidamente verso una posizione specifica per un approfondimento. Gli utenti possono anche chiedere che le informazioni vengano formattate in contenuti interessanti per uno scopo specifico. Ad esempio: “Converti queste informazioni in un’e-mail“, che può essere condivisa con un team più ampio.

Caratteristiche di Adobe Firefly, progettato per essere sicuro per le aziende

Adobe non addestra i modelli generativi di AI dell’azienda sui dati dei clienti Adobe, mette in evidenza l’azienda. Le funzioni AI di Adobe, tra cui Firefly e Acrobat AI Assistant, sono sviluppate in linea con i principi etici dell’AI di Adobe, ovvero responsabilità, affidabilità e trasparenza.

Adobe Firefly è addestrata su contenuti con licenza, compresi i contenuti Adobe Stock moderati e le immagini di dominio pubblico in cui il copyright è scaduto, ed è progettato per essere sicuro dal punto di vista commerciale. Per garantire la trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa nel processo creativo, le Content Credentials vengono allegate automaticamente ai contenuti digitali creati o modificati con le funzioni Firefly di Adobe Acrobat, fornendo un’etichetta informativa digitale volta a consolidare la fiducia degli utenti.

Adobe ha creato processi standardizzati, dalla progettazione allo sviluppo e fino all’implementazione, compresi formazione, test e un processo di revisione supervisionato dal suo AI Ethics Review Board, in modo che gli utenti possano utilizzare le funzionalità AI con fiducia. Queste includono:

Protocolli per la sicurezza dei dati : le funzioni di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati che includono metodologie di test e valutazione nei processi di progettazione e di pre e post-elaborazione.

: le funzioni di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati che includono metodologie di test e valutazione nei processi di progettazione e di pre e post-elaborazione. Maggiore affidabilità : Adobe integra le tecnologie LLM con gli stessi modelli di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico alla base del Liquide Mode per fornire una comprensione estremamente accurata della struttura e del contenuto dei documenti, migliorando così la qualità e l’affidabilità dei risultati di Acrobat AI Assistant.

: Adobe integra le tecnologie LLM con gli stessi modelli di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico alla base del Liquide Mode per fornire una comprensione estremamente accurata della struttura e del contenuto dei documenti, migliorando così la qualità e l’affidabilità dei risultati di Acrobat AI Assistant. Guardrail per gli LLM : quando lavora con LLM di terze parti, Adobe adotta un approccio agnostico, selezionando le migliori tecnologie della categoria che rispondono a una serie di casi d’uso dei clienti. Adobe li obbliga contrattualmente a utilizzare protocolli di riservatezza e sicurezza che corrispondono agli standard di Adobe stessa e vieta agli LLM di terze parti di essere addestrati sui dati dei clienti Adobe.

: quando lavora con LLM di terze parti, Adobe adotta un approccio agnostico, selezionando le migliori tecnologie della categoria che rispondono a una serie di casi d’uso dei clienti. Adobe li obbliga contrattualmente a utilizzare protocolli di riservatezza e sicurezza che corrispondono agli standard di Adobe stessa e vieta agli LLM di terze parti di essere addestrati sui dati dei clienti Adobe. Governance dei dati AI semplificata : Acrobat AI Assistant consente alle aziende di mantenere il controllo delle proprie informazioni, fornendo insight basati sui documenti forniti dagli utenti rispetto a quelli provenienti da ampie informazioni aziendali, contribuendo a evitare che altri tipi di dati vengano analizzati e utilizzati per scopi non previsti.

: Acrobat AI Assistant consente alle aziende di mantenere il controllo delle proprie informazioni, fornendo insight basati sui documenti forniti dagli utenti rispetto a quelli provenienti da ampie informazioni aziendali, contribuendo a evitare che altri tipi di dati vengano analizzati e utilizzati per scopi non previsti. Mantenere gli esseri umani al centro : Acrobat AI Assistant include le attribuzioni nelle risposte generate, rendendo semplice per i dipendenti confermare la provenienza delle informazioni; un messaggio in-app ricorda loro di ricontrollare la fonte delle risposte fornite da AI Assistant.

: Acrobat AI Assistant include le attribuzioni nelle risposte generate, rendendo semplice per i dipendenti confermare la provenienza delle informazioni; un messaggio in-app ricorda loro di ricontrollare la fonte delle risposte fornite da AI Assistant. Una responsabilità condivisa: l’AI generativa di AI Assistant in Reader e Acrobat si basa in gran parte su documenti forniti dagli utenti stessi. Quando gli utenti utilizzano l’Assistente AI di Acrobat, accettano di utilizzare le funzioni in modo responsabile.

Per ulteriori informazioni sulle misure adottate da Adobe per la protezione dei dati è possibile visitare il blog dell’azienda.

Adobe offre l’accesso completo e gratuito a tutte le funzionalità di Acrobat AI Assistant dal 18 al 28 giugno, dopodiché gli utenti avranno la possibilità di acquistare un abbonamento aggiuntivo ad AI Assistant. I costi sono disponibili sul sito Adobe. I piani di abbonamento ad Acrobat AI Assistant sono disponibili su web, desktop e mobile in inglese, altre lingue a seguire. A partire dal 18 giugno 2024, tutti i clienti individuali di Acrobat Standard e Pro riceveranno 250 crediti generativi al mese senza costi aggiuntivi per un periodo di tempo limitato per utilizzare le funzioni Edit Image e Generate Image. Edit Image e Generate Image saranno inizialmente disponibili in inglese su desktop.