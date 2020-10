Adobe Photoshop e Premiere Elements, intelligenza artificiale per tutti

Adobe ha lanciato Photoshop Elements 2021 e Premiere Elements 2021, le nuove versioni delle edizioni lite dei rispettivi software professionali di fotoritocco e editing video della Creative Cloud. Edizioni limitate nelle funzionalità e semplificate nell’utilizzo, per il target non necessariamente professionale, ma fino a un certo punto: stiamo pur sempre parlando di strumenti Adobe.

E non solo questo: basate sull’intelligenza artificiale Adobe Sensei, le nuove versioni Elements 2021 mettono una sorta di assistente creativo e smart al servizio dell’utente per aiutarlo a modificare, creare, organizzare e condividere facilmente le foto e i video.

Per quanto riguarda Adobe Photoshop Elements 2021, una nuova funzione abilitata dalla tecnologia di intelligenza artificiale è la possibilità di trasformare gli scatti preferiti in foto in movimento con un singolo clic. Potenziata da Adobe Sensei, Questa funzione consente di creare in modo facile GIF animate con movimenti di fotocamera 2D e 3D.

Anch’essa potenziata da Adobe Sensei, Adjust Face Tilt è la nuova funzione di editing delle immagini che aiuta a fare in modo che tutti nella foto stiano guardando nella giusta direzione, regolando automaticamente la posizione del viso di una persona. C’è poi la possibilità di aggiungere citazioni creative con uno stile personalizzato e in modo facile.

Adobe Premiere Elements 2021 consente ora di effettuare selezioni precise di un oggetto o un’area specifica del video con Select Object e applicare un effetto che segua tutto il video, una funzione che può far risparmiare molto tempo di editing.

L’applicazione sfrutta ora l’accelerazione delle GPU per consentire di visualizzare la riproduzione in alta qualità di molti effetti senza dover prima eseguire il rendering. Adobe ha anche aggiunto 21 nuove tracce musicali per la colonna sonora dei progetti video.

Per entrambe le applicazioni sono state aumentate le Modifiche guidate, che arrivano ora a un totale di 83. Parlando nuovamente di una funzione basata sulla tecnologia Adobe Sensei, una Modifica guidata di Photoshop Elements 2021 insegna a sostituire facilmente i cieli, a rimuovere la nebbia e a cancellare gli oggetti indesiderati.

Oltre a varie altre novità, questa release introduce anche alcuni miglioramenti di usabilità, come un nuovo modo per eseguire il backup della struttura del catalogo per un facile recupero, in maniera automatica.