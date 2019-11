Annunciato lo scorso anno al MAX 2018, Adobe Photoshop arriva finalmente su iPad in occasione, anche in questo caso, dell’evento annuale dedicato a designer, sviluppatori, fotografi, video maker e tutti i creativi professionisti che utilizzano strumenti e tecnologie Adobe.

Iniziamo dai requisiti di sistema: Photoshop per iPadOS richiede iPadOS 13.1 e funziona sui seguenti modelli: iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular), iPad Pro 12,9” e 2ª generazione), iPad Pro 10,5”, iPad Pro 9,7”, iPad (5ª generazione), iPad mini 4, iPad Air 2. L’app supporta inoltre Apple Pencil 1ª e 2ª generazione.

È la stessa Adobe a non presentare l’app per iPad come possibile sostituta di quella desktop: sarebbe impensabile, già semplicemente pensando alle differenze nelle caratteristiche e nelle prestazioni dell’hardware su cui il software gira.

Photoshop per iPad è invece progettato da zero in modo specifico per il tablet. L’app si propone come un'introduzione intuitiva e accessibile a Photoshop, per i nuovi utenti, e come strumento complementare alla versione desktop, per i professionisti.

Ciò non significa in alcun modo che si debba sottovalutare il potenziale della nuova app, anzi. L’app per iPad, ha sottolineato Adobe, si basa sullo stesso code base di Photoshop sul quale sovrappone una user experience moderna, ottimizzata per un ambiente touch e per il pennino digitale Apple Pencil.

Innanzitutto, Photoshop per iPad offre la completa compatibilità con PSD: consente dunque di aprire e modificare i PSD esistenti così come creane di nuovi con pixel match 1:1, compatibilità dei dati e piena fedeltà.

Inoltre, pur ottimizzata per l’ambiente del tablet, l’app ripropone l’area di lavoro familiare di Photoshop. Consente di lavorare con i livelli nei pannelli dei livelli semplificato o dettagliato, e con gli strumenti principali nella toolbar.

Offre, a portata di tocco, gli strumenti core di compositing, di editing delle immagini e di fotoritocco, così come le principali regolazioni dell'immagine come luminosità, contrasto, tonalità e saturazione, le maschere di livello, le modalità di fusione, i tool Timbro clone, Pennello correttivo al volo e tanto altro.

Inoltre, pur nell’ambiente meno votato alle prestazioni, rispetto al desktop, Photoshop per iPad permette di lavorare su file di grandi dimensioni, composti anche di centinaia di layer.

Naturalmente l’app è pienamente integrata nell’ecosistema Creative Cloud per lo storage, la sincronizzazione delle Librerie e così via. E consente di lavorare sui propri file di Photoshop, ovunque ci troviamo.

Adobe ha inoltre sottolineato che questo è solamente l’inizio del percorso di Photoshop per iPad e che questa prima versione si focalizza sui principali flussi di lavoro di composizione e ritocco. Nelle versioni successive l’azienda ha intenzione di ampliare e potenziare le funzionalità e i workflow di Photoshop per iPad, anche in base ai feedback degli utenti e alle modalità in cui l’app verrà utilizzata sul tablet.

Infine, c’è da tenere presente che Photoshop per iPad richiede la sottoscrizione di un abbonamento da 10,99 euro al mese, con la possibilità di un mese di prova gratuita, oppure il sign-in con un account su cui è attivo un abbonamento esistente alla Creative Cloud, che includa anche l’utilizzo dell’app.

In concomitanza con il lancio di Photoshop per iPad, Adobe ha annunciato anche altre novità, sia relative alla versione desktop di Photoshop sia collegate alla piattaforma del tablet di Apple.

Molto interessante l’annuncio che anche Illustrator è in arrivo su iPad. Adobe ha offerto una preview della versione touch-base dell’app professionale per l’illustrazione, da sempre compagna di lavoro di Photoshop. Adobe Illustrator per iPad arriverà su iPad nel corso del 2020.