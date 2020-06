Adobe Photoshop Camera, la fotocamera intelligente per iPhone e Android

Dopo l’annuncio avvenuto lo scorso novembre e una fase di preview a cui era possibile registrarsi per provare la beta, Adobe Photoshop Camera è ora pronta per tutti gli utenti di iPhone e di smartphone Android.

L’app per iOS e Android è infatti disponibile rispettivamente sull’App Store di Apple e sul Google Play Store, per i dispositivi compatibili.

Adobe Photoshop Camera è un’app fotocamera gratuita, ma con acquisti in-app, che dispone di effetti e lenti per migliorare i propri scatti e per applicare filtri che aggiungano un tocco creativo.

Adobe la definisce fotocamera intelligente non a caso: dal noto e potente software di fotoritocco Photoshop derivano le tecnologie utilizzate dalla nuova app, di cui alcune potenziate dall’intelligenza artificiale Adobe Sensei.

Ma, chiaramente, del software professionale di cui prende una parte del nome, Adobe Photoshop Camera non presenta la complessità e la profondità. Non bisogna essere professionisti della fotografia per utilizzarla: le funzioni dell’app sono automatiche e accessibili a tutti in modo semplice e intuitivo.

È ad esempio semplice, e anche divertente, provare le numerose lenti che l’app mette a disposizione, alcune dedicate a tipi di scatti specifici (ad esempio Food, Portrait), altre creative e di grande effetto.

Ad esempio, l’effetto bokeh offre vari controlli per regolare l’intensità, la dimensione e altre proprietà dell’effetto. Né mancano le classiche regolazioni fotografiche quali ombre, alte luci, esposizione, contrasto, saturazione e così via. Così come, è presente la bacchetta magica che applica automaticamente le regolazioni per migliorare la foto.

Molti dei passaggi di Adobe Photoshop Camera si basano sull’”intelligenza” dell’app: basta aprire una foto perché essa applichi un bilanciamento automatico e suggerisca quali sono le lenti più adatte al tipo di scatto.

Come ogni app fotocamera moderna, Adobe Photoshop Camera rende anche semplice la condivisione delle foto sui social. È possibile ritagliare in varie proporzioni, prima di condividere le foto, ed è anche possibile inviare l’immagine a Photoshop Express, se questa app è presente sul dispositivo.