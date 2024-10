Adobe lancia Photoshop e Premiere Elements 2025: editing di foto e video facile, con l’AI

Adobe ha annunciato il rilascio di Adobe Photoshop Elements 2025 e Adobe Premiere Elements 2025, che rendono l’editing di foto e video più accessibile grazie alle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Con le ultime versioni, gli utenti possono esplorare nuovi metodi per combinare immagini, rimuovere oggetti indesiderati e creare effetti di profondità. La nuova funzionalità di Object Removal (Rimozione Oggetti) consente di eliminare elementi in pochi secondi, mentre il Depth Blur (Filtro di Sfocatura) offre il controllo preciso sulla profondità di campo.

Inoltre, gli utenti possono creare contenuti dinamici con nuovi stili di testo e opzioni di color grading per i video, condividere le proprie creazioni in collage e slideshow e organizzare tutto con funzioni automatizzate.

Photoshop Elements 2025 e Premiere Elements 2025 offrono anche un’esperienza di editing semplificata e il supporto completo per i nuovi sistemi Apple M3, garantendo prestazioni più veloci su Mac.

In Adobe Photoshop Elements 2025, basta un tocco di pennello per rimuovere gli oggetti e far sparire elementi indesiderati da una foto, in pochi secondi, con il nuovo strumento Remove potenziato dall’intelligenza artificiale e con l’Object Removal Guided Edit.

Anche il nuovo filtro Depth Blur è potenziato dall’AI: basta scegliere il punto focale e la nuova funzione aggiunge automaticamente la sfocatura proprio dove è necessaria. Poi è possibile regolare dettagli come l’intensità della sfocatura, la distanza focale e l’intervallo focale per ottenere il look perfetto.

Diventa più facile anche cambiare il colore di qualsiasi oggetto di un’immagine: è sufficiente utilizzare gli strumenti di selezione automatica per scegliere l’oggetto da modificare, scegliere il nuovo colore e perfezionarlo in base al proprio stile. E con il nuovo Combine Photos Guided Edit, è possibile creare in modo semplice e veloce una combinazione perfetta di più immagini: miscelare il soggetto di una foto, lo sfondo di un’altra e gli elementi di molte altre per creare un’immagine del tutto nuova.

E a proposito Guided Edit step-by-step, ce ne sono 59 in Adobe Photoshop Elements 2025. Così come altre nuove funzioni e miglioramenti.

Per quanto riguarda Adobe Premiere Elements 2025, consente di creare titoli dinamici con più controlli del testo. È possibile scegliere tra nuovi modelli accattivanti e adattate il testo alla propria storia con nuovi controlli per allineamento, dimensione, direzione, colore, spaziatura e altro ancora.

È ora inoltre più facile far sì che i colori siano quelli giusti, ad esempio assicurandosi che le nuvole, la neve e altri dettagli bianchi appaiano veramente bianchi, usando il nuovo strumento White Balance, ed eseguendo regolazioni precise del colore e della luminosità dell’intera scena o di aree specifiche usando le nuove Curve di correzione del colore.

È possibile regolare il colore del filmato con le LUT: creare ad esempio una nuova atmosfera o estetica trasformando automaticamente la combinazione di colori con i preset, oppure importare e applicare le proprie.

L’editing diventa più veloce con una Timeline semplificata: le tracce video sono raggruppate insieme, così come quelle audio, per facilitare la navigazione; le opzioni di editing più utilizzate si trovano nel nuovo menu Quick Tools; si possono bloccare le singole tracce per evitare modifiche accidentali e molto altro ancora.

Oltre alle applicazioni desktop, ci sono novità anche per le app web e mobile. La web companion app consente di accedere, eseguire alcune azioni e visualizzare le foto e i video editati in Elements da qualsiasi browser e condividerli nel modo che si preferisce.

Nell’app companion mobile è possibile correggere le foto con un solo tocco: aggiungere pattern in sovrapposizione; usare i cursori per regolare luce, colore ed effetti; ritagliare, raddrizzare, rimuovere gli sfondi; migliorare la tonalità e molto altro ancora con le Azioni rapide. Inoltre, è possibile inserire foto da un’ampia gamma di file e cartelle sul telefono e visualizzare le creazioni da Elements Web.

Inoltre, la sincronizzazione tra Elements Organizer e le app companion web e mobile semplificano l’accesso ai media mobili su tutti i dispositivi. Tuttavia, occorre sottolineare che le app web e mobile sono disponibili al momento solo in inglese, francese, tedesco e giapponese.

Per ulteriori dettagli sulle novità e le funzionalità è possibile visitare le pagine dedicate a Photoshop Elements 2025 e Photoshop Elements 2025.