Adobe integra Lightroom con Frame.io, per workflow fotografici collaborativi

In occasione della Giornata Mondiale della Fotografia, Adobe ha annunciato l’integrazione di Lightroom con Frame.io, in versione Beta.

Questa connessione diretta – sottolinea l’azienda – permette ai fotografi di inviare le foto dalla fotocamera a Frame.io a Adobe Lightroom con un percorso ancora più rapido dall’acquisizione al completamento, aiutandoli così a concentrarsi sul loro flusso creativo.

Inoltre, il nuovo flusso di lavoro riduce il bisogno di gestire manualmente i file e offre una maggiore tranquillità grazie al backup automatico delle immagini nel cloud. Infatti, i fotografi possono inviare automaticamente tutti i file caricati tramite C2C nel loro account Lightroom.

La nuova integrazione tra Frame.io e Lightroom, lanciata ora in versione beta da Adobe, richiede una fotocamera Fujifilm o Panasonic LUMIX abilitata al C2C e un account Frame.io versione 4 beta. Adobe ha altresì annunciato che continuerà a sviluppare nuove funzionalità nell’integrazione, in modo che Frame.io diventi ancora più accessibile a fotografi e videomaker di tutti i livelli.

Collegare una delle numerose fotocamere abilitate a Camera to Cloud a un progetto Frame.io è un processo semplice che richiede pochi secondi. Una volta collegata la fotocamera, spiega Adobe, il fotografo o l’editor deve solo fare clic su “Connect to Lightroom” all’interno del progetto Frame.io, dove gli verrà richiesto di accedere con il proprio ID Adobe.

I fotografi possono inviare automaticamente tutti i file caricati tramite C2C al loro account Lightroom. Se si desidera un approccio più controllato, i fotografi possono anche effettuare selezioni in Frame.io e inviare il loro scatto migliore a Lightroom per la modifica.

Gli editor possono accedere alle immagini ovunque si trovino, in tempo reale, e una volta che le immagini sono state ritoccate o modificate possono caricarle nuovamente in Frame.io per la consegna o la distribuzione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il blog post ufficiale di Adobe in merito all’annuncio, nel quale l’azienda ha reso disponibile anche un video sull’argomento.