Buone notizie per i professionisti che, nel proprio flusso di lavoro, utilizzano sia gli strumenti della Adobe Creative Cloud che la G Suite di Google, in modo particolare Gmail.

Adobe e Google Cloud, infatti, hanno annunciato una nuova integrazione tra le due piattaforme, disponibile nel marketplace di G Suite, che porta i workflow della Creative Cloud all’interno di Gmail.

Google aveva annunciato lo scorso anno, in beta, il nuovo framework di integrazione denominato G Suite Add-ons, che consente di integrare in modo sicuro applicazioni di terze parti in G Suite. Di recente, G Suite Add-ons ha conseguito la disponibilità generale e ora gli utenti hanno la possibilità di lavorare nelle loro applicazioni preferite, chiaramente quelle compatibili, senza dover uscire dalla G Suite.

Oltre un miliardo di utenti e cinque milioni di aziende paganti, sottolinea Google, si rivolgono alla piattaforma G Suite per migliorare la produttività e la collaborazione nei flussi di lavoro. Ora questi utenti hanno la possibilità di personalizzare ed estendere le funzionalità della G Suite attraverso i componenti aggiuntivi di terze parti.

Per quanto riguarda, nello specifico, la collaborazione tra Adobe e Google Cloud, questa è tesa a semplificare la condivisione dei collegamenti agli asset creativi con team esterni e parti interessate tramite email, grazie all’integrazione con Gmail, senza dubbio uno dei più diffusi al mondo tra i servizi di posta elettronica.

Oltre a consentire ai team di lavoro di condividere link a risorse creative con utenti e aziende esterni, l’add-on Adobe Creative Cloud per Gmail permette anche di salvare gli allegati nella propria libreria Creative Cloud, il tutto direttamente da Gmail.

Grazie all’add-on Adobe Creative Cloud per Gmail è possibile inserire i contenuti archiviati in Creative Cloud, in modo facile e veloce, nei messaggi Gmail, direttamente nella finestra di composizione, in modo da poter condividere file e risorse create in applicazioni quali XD, Photoshop, Illustrator e Lightroom.

Basta un clic sull'icona di Creative Cloud nella parte inferiore della finestra di composizione di Gmail per avviare il file browser del componente aggiuntivo, con cui è possibile cercare e trovare le risorse da inserire nel messaggio come miniature collegate dinamicamente ai file di Adobe Creative Cloud.

La versione attuale dell’add-on, ha informato Adobe, supporta la condivisione di link pubblici a file, Librerie e creazioni mobili sincronizzati di Creative Cloud. Siccome i link privati non sono supportati in questa versione del componente aggiuntivo, se una risorsa Creative Cloud è condivisa privatamente, viene chiesto di impostare i privacy setting in modo da renderla una condivisione pubblica: occorre dunque valutare se ciò sia opportuno.

Per quanto riguarda la possibilità di salvare gli allegati alle email direttamente nella libreria di asset sincronizzati del proprio account Adobe Creative Cloud, anche in questo caso basta aprire il messaggio Gmail contenente i file che si desidera salvare, sia che si tratti di un normale allegato che di un link pubblico condiviso utilizzando l’add-on, e fare clic sull'icona dell'app Creative Cloud nella barra laterale destra, per avviare il componente aggiuntivo ed eseguire l’operazione.

La dimensione massima consentita del file, nel salvare gli allegati direttamente da Gmail in Creative Cloud, è di 100 MB.

L’add-on Adobe Creative Cloud for Gmail è disponibile nel marketplace della G Suite.