Adobe Acrobat semplifica la gestione dei contratti con l’AI

Adobe ha annunciato nuove funzionalità di intelligenza artificiale per Acrobat AI Assistant, progettate per semplificare la gestione dei contratti.

Queste nuove funzionalità consentono di:

Decifrare il linguaggio complesso : Riassunti chiari e concisi dei termini chiave del contratto.

: Riassunti chiari e concisi dei termini chiave del contratto. Confrontare più contratti : Identificare rapidamente le differenze tra diverse versioni di un contratto, anche scansionate.

: Identificare rapidamente le differenze tra diverse versioni di un contratto, anche scansionate. Verificare le informazioni : Le citazioni con un clic consentono di verificare facilmente l’accuratezza delle informazioni generate dall’AI.

: Le citazioni con un clic consentono di verificare facilmente l’accuratezza delle informazioni generate dall’AI. Risparmiare tempo: Automatizzando l’analisi dei contratti, consentendo di concentrarsi sugli aspetti più importanti.

Queste feature sono disponibili sia per i documenti digitali che per quelli scansionati e si integrano con il flusso di lavoro completo dei contratti in Acrobat, dalla revisione alla firma elettronica.

Dai contratti con le carte di credito e con i fornitori ai programmi di fidelizzazione e agli ordini di acquisto, sottolinea Adobe, i contratti sono un dato di fatto per i consumatori e le aziende. La maggior parte dei contratti è lunga e complicata, il che rende difficile e dispendiosa la comprensione del loro contenuto. Infatti, una nuova indagine di Adobe Acrobat ha rilevato che quasi il 70% dei consumatori ha firmato contratti o accordi senza conoscerne tutti i termini e il 64% dei proprietari di PMI afferma di aver evitato di firmare un contratto perché non era sicuro di averne compreso il contenuto.

Sfruttando le funzionalità di intelligenza contrattuale di Acrobat AI Assistant, gli imprenditori possono identificare rapidamente le date chiave nei contratti con i fornitori o prepararsi a rivedere un nuovo accordo di partnership con il proprio avvocato. I team finanziari possono accelerare la revisione dei contratti di vendita e altro ancora. Gli esperti di marketing possono individuare i cambiamenti negli ambiti di lavoro aggiornati e trovare rapidamente le consegne nelle partnership pubblicitarie e di marca.

Adobe inoltre sottolinea che si impegna a un utilizzo responsabile dell’AI e garantisce la privacy dei dati degli utenti. Le funzioni di Acrobat AI Assistant sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e sviluppate in linea con i processi di AI Ethics di Adobe. Adobe – mette altresì in evidenza l’azienda – non addestra mai i suoi modelli generativi AI sui dati dei clienti e vieta agli LLM di terze parti di addestrarsi sui dati dei clienti Adobe.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Adobe.