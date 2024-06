Acronis XDR: cybersecurity totale, efficiente e progettata per gli MSP

Acronis, specialista globale nella cybersecurity e nella protezione dei dati, annuncia Acronis XDR, la più recente aggiunta alla gamma di soluzioni di sicurezza dell’azienda. Facile da distribuire e gestire, Acronis XDR amplia l’attuale offerta EDR (Endpoint Detection and Response) per gli endpoint con una soluzione di cybersecurity totale, integrata in modo nativo e altamente efficiente che include protezione dati, gestione degli endpoint e ripristino automatico, ed è specificamente progettata per i Managed Service Provider (MSP).

L’impiego dell’intelligenza artificiale da parte dei cybercriminali e l’espansione delle superfici di attacco rendono gli attacchi sempre più sofisticati e le aziende sempre più vulnerabili alle violazioni dei dati e ai malware. Per proteggere i propri clienti, le possibilità di scelta per gli MSP che erogano servizi di sicurezza si limitano a strumenti complessi, che offrono una protezione insufficiente e incompleta e richiedono processi di distribuzione e gestione lunghi e costosi. Acronis XDR è secondo l’azienda la soluzione che risponde direttamente a queste sfide, offrendo una protezione totale senza costi esorbitanti e complessità aggiuntive.

“Acronis entra in modo convincente nel mondo dei prodotti XDR“, commenta Chris Kissel, Vice Presidente Research di IDC. “Da circa un anno, l’azienda ha reso disponibile la sua piattaforma per la protezione degli endpoint. La soluzione estende gli avvisi di mappatura dello stack XDR al framework MITRE ATTACK e rileva le correlazioni sfruttando il cloud. La piattaforma, inoltre, supporta il multitenancy e presenta un’interfaccia con viste intuitive“.

Di seguito le funzionalità e i vantaggi chiave di Acronis XDR:

Integrazione nativa delle funzionalità di cybersecurity, protezione dati e gestione degli endpoint. Progettata per proteggere le superfici di attacco più vulnerabili, la soluzione garantisce una continuità operativa senza confronti.

delle funzionalità di cybersecurity, protezione dati e gestione degli endpoint. Progettata per proteggere le superfici di attacco più vulnerabili, la soluzione garantisce una continuità operativa senza confronti. Elevato livello di efficienza delle attività di avvio, gestione, scalabilità e distribuzione dei servizi di sicurezza. Include inoltre l’analisi degli incidenti supportata dall’intelligenza artificiale e la possibilità di reagire con un solo clic per avviare rapidamente indagini e azioni di risposta.

delle attività di avvio, gestione, scalabilità e distribuzione dei servizi di sicurezza. Include inoltre l’analisi degli incidenti supportata dall’intelligenza artificiale e la possibilità di reagire con un solo clic per avviare rapidamente indagini e azioni di risposta. Concepita espressamente per gli MSP, prevede un unico agente e una sola console per tutti i servizi e una piattaforma personalizzabile in cui integrare strumenti aggiuntivi per ottenere uno stack tecnologico unificato.

“Per gli MSP è indispensabile offrire una Cyber Security affidabile ai clienti con budget limitati e ambienti IT diversificati“, sottolinea Gaidar Magdanurov, Presidente di Acronis. “Acronis XDR permette loro di garantire una sicurezza di assoluta qualità, senza le complessità e i costi aggiuntivi derivanti da strumenti tradizionali non integrati. Sono le funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale incluse nella soluzione che consentono agli MSP di ottenere questo risultato, e di garantire la massima protezione informatica anche se dispongono solo delle competenze di base in materia di sicurezza.”

All’inizio dell’anno l’azienda ha lanciato Acronis MDR con tecnologia Novacoast, un servizio per la sicurezza degli endpoint avanzato, semplice ed efficace. Concepito per gli MSP, offre l’integrazione nativa della protezione dati e garantisce livelli di resilienza aziendale superiore. Acronis MDR è un’offerta di servizi abbinata alla soluzione Acronis EDR, una piattaforma per la protezione degli endpoint (EPP) che fornisce la protezione passiva di questi dispositivi. L’aggiunta di Acronis MDR amplifica le capacità di sicurezza degli MSP senza richiedere investimenti importanti o dispendiose risorse di sicurezza.

L’introduzione di Acronis MDR e XDR va ad ampliare la serie di offerte e soluzioni di sicurezza presentate da Acronis a partire dall’offerta EDR rilasciata a maggio 2023. Le soluzioni di sicurezza di Acronis sfruttano innovazioni basate sull’intelligenza artificiale e integrazioni native, che riducono le complessità e garantiscono la sicurezza totale in modo davvero semplice ed efficiente. Grazie all’ampia offerta di soluzioni di sicurezza di Acronis, gli MSP possono fornire ai propri clienti servizi di cybersecurity scalabili in funzione della crescita aziendale.

Per una presentazione introduttiva di Acronis XDR, è possibile visitare il sito dell’azienda.