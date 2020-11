Acronis potenzia i servizi di sicurezza acquistando CyberLynx

Acronis ha annunciato l’acquisizione di CyberLynx, società israeliana con sedi in UK, Svizzera e Lussemburgo, che offre servizi di consulenza sulla cybersecurity.

Si tratta della terza acquisizione portata a termine da Acronis quest’anno, ben accolta dagli analisti. Secondo Frank Dickson di Idc, “la fusione con CyberLynx rafforza e migliora l’offerta di servizi di Acronis“, che integrando cybersecurity e protezione dei dati, Acronis riduce le complessità di implementazione della sicurezza informatica e migliora la resilienza dei sistemi IT.

CyberLynx fa audit di sicurezza, test di penetrazione e soluzioni di formazione proprietarie. La società israeliana ha una clientela a livello globale che sfrutta i legami di CyberLynx con i vendor internazionali di servizi di analisi forense.

Acronis integrerà i servizi di CyberLynx nella propria suite di prodotti di sicurezza, aumentando l’offerta di formazione e le soluzioni disponibili per migliorare il profilo di sicurezza delle singole organizzazioni.

Attingendo dall’esperienza di CyberLynx sulla simulazione e l’analisi delle minacce, Acronis potrà assistere meglio i provider di servizi gestiti (MSP) e quelli di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) nella protezione dei propri clienti. Questi provider fungono da “ultima linea di difesa” contro le minacce più recenti.

Come ha sottolineato in una nota Serguei Beloussov, fondatore e Ceo di Acronis, “in collaborazione con il team dedicato alla sicurezza e con la rete di centri operativi per la cyber protection, assisteremo gli MSP nella loro trasformazione in MSSP, erogando la formazione necessaria per reagire agli incidenti ed eseguire test di penetrazione e analisi forense“.

Con l’acquisizione di CyberLynx Acronis aggiunge nuovi livelli di sicurezza dinamica e servizi di formazione alla sua community costituita da oltre 50.000 partner di canale IT.