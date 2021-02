Acronis e i partner, nuovo programma spinto dal cloud

Acronis ha varato il nuovo Acronis #CyberFit Partner Program, un perfezionamento del programma esistente che pone maggiore enfasi sul sostegno alla crescita delle attività dei partner, in particolare per i servizi cloud, premiando i service provider e i reseller per l’esperienza, l’impegno e la volontà dimostrate nel crescere.

Dal 2018 l’ecosistema cloud Acronis è più che raddoppiato, raggiungendo il massimo picco nel 2020, quando il numero di nuovi partner e service provider attivi è aumentato del 30%.

Oggi, accogliendo il feedback dei partner, Acronis offre loro un programma ideato per sostenere le strategie go-to-market più lungimiranti, con guadagni commisurati all’erogazione di soluzioni cloud esclusive e capaci di soddisfare i moderni requisiti di protezione dei propri clienti.

Strutturato come un programma unico per service provider e reseller, il nuovo Acronis #CyberFit Partner Program prevede incentivi finanziari che aumentano in base al livello di partnership e includono sconti e finanziamenti MDF per sostenere le proposte dei partner; risorse commerciali e per il marketing, con nuovi strumenti per l’automazione del marketing e dei rinnovi in arrivo a marzo del 2021; assistenza per la gestione degli account, con livelli associati alla partnership e un supporto commerciale dedicato per i partner Platinum; supporto tecnico avanzato a garanzia di tempi di risposta più rapidi;. formazione tecnica e alle vendite tramite Acronis #CyberFit Academy, con corsi disponibili in presenza e online.

Abbiamo chiesto ad Alessandro Perotti, Channel Manager Italy & Iberia di Acronis, dii contestualizzarci il programma sul mercato italiano.

In cosa si tradurrà questo nuovo programma di canale in Italia?

Il nuovo Acronis CyberFit Partner Program consentirà ai partner Acronis di accedere a nuove e rinnovate risorse commerciali, strumenti di marketing e corsi di formazione, consentendogli così di raggiungere i propri obbiettivi di vendita ed incrementare i servizi erogati, consolidando la relazione con i propri clienti. I partner potranno sviluppare nuove soluzioni di Cyber Protection e vendere qualsiasi prodotto, servizio o opzione di supporto, indipendentemente dal proprio modello di business o dal mercato in cui operano.

Il rinnovato portale dei partner, in arrivo a marzo, semplificherà notevolmente la gestione degli account ed consentirà una più diretta collaborazione tra Acronis ed il canale, a tutti i livelli di partnership, tra i quali abbiamo introdotto il nuovo livello di Registered, in aggiunta agli esistenti, Authorized, Gold e Platinum. Tutti i partner avranno a disposizione strumenti di Deal Registration, marketing automatizzato, supporto tecnico e supporto pre-vendita, in aggiunta a questi, i partner più virtuosi di livello Gold e Platinum potranno accedere a programmi più specifici quali la condivisione di lead, l’accesso ai vantaggi offerti dalle Partnership sportive, supporto tecnico avanzato, demo lab on demand e la possibilità di influenzare la roadmap, votando per future funzionalità e migliorie.

Quali sono i maggiori cambiamenti rispetto al vecchio programma?

Il nuovo programma è un programma unico che si rivolge a Cloud Service Provider e rivenditori. Le principali novità si trovano negli incentivi finanziari che consentiranno ai partner una maggiore marginalità, con l’introduzione di piani di rebates per i Cloud Service Provider Gold e Platinum, in aggiunta a quelli per i Rivenditori, e con l’ampliamento dello strumento della Deal Registration a tutti i livelli di partnership. Abbiamo rinnovato completamente la Acronis CyberFit Academy con nuovi corsi di formazione e certificazione, disponibili online o in presenza; i corsi consentono di approfondire tutti gli aspetti commerciali e tecnici delle soluzioni di Cyber Protection di Acronis tramite corsi base, Foundation, e corsi di specializzazione, Associate e Professional, sia per Cloud Service Provider che per Rivenditori di licenze. Completano l’offerta formativa corsi specifici per ISV e Sviluppatori. Tutti i corsi della Acronis CyberFit Academy saranno gratuiti per il primo semestre 2021, mentre a partire dalla seconda parte dell’anno tutti i partner avranno diritto a crediti per la formazione, con importi definiti sulla base del livello di partnership. E’ stato altresì ampliato il programma NFR, già disponibile per rivenditori di licenze tradizionali, con pacchetti dedicati ai Cloud Service Provider sulla piattaforma Acronis Cyber Cloud.

Che crescita vi aspettate da questo nuovo programma in Italia?

Acronis è un’azienda 100% canale per cui il successo dei partner è il successo di Acronis. Il nuovo programma consentirà di accelerare ulteriormente la crescita di Acronis nel mercato cloud, rafforzando i Service Provider esistenti ed attivandone di nuovi grazie alle possibilità di integrazione della piattaforma Acronis Cyber Cloud con altre piattaforme cloud. I rinnovati corsi di formazione forniranno ai partner una migliore conoscenza di tutti i servizi e prodotti disponibili, consentendogli di ampliare i servizi erogati ai clienti esistenti e riducendo il tasso di abbandono. La disponibilità all’interno del Portale dei Partner di un ampio compendio di materiale marketing su soluzioni, casi d’uso e casi di studio, ed i nuovi strumenti di marketing automatizzato, che introdurremo dal secondo semestre, permetteranno ai partner a creare campagne di marketing e lead generation personalizzate aiutandoli ad espandere il proprio parco clienti.