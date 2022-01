Acronis, Denis Valter Cassinerio nuovo Regional Sales Director

Acronis ha annunciato di aver scelto un nuovo Regional Sales Director Acronis per l’Europa meridionale: è Denis Valter Cassinerio.

Cassinerio e il suo team si dedicheranno all’espansione dell’ecosistema delle partnership e ad altri obiettivi prioritari per far fede all’impegno di Acronis di offrire una cybersecurity integrata e automatizzata in grado di risolvere i problemi di salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS) del mondo digitale di oggi.

Denis Valter Cassinerio entra a far parte del team dopo aver maturato oltre 30 anni di esperienza in ruoli direttivi in ambito commerciale e Cyber Security per aziende quali BT Security, Trend Micro e McAfee, e più recentemente come Director of Sales per l’Europa meridionale presso Bitdefender.

Il 2021 è stato un anno di grandi risultati per Acronis. In Europa, il business cloud ha registrato una crescita pari al 70% rispetto all’anno precedente e Acronis Cyber Protect ha fornito protezione a migliaia di aziende che hanno dovuto affrontare sfide e minacce senza precedenti e in piena pandemia. I successi del 2021, incluso l’investimento da 250 milioni di dollari ottenuto a maggio da CVC Partners e destinato a finanziare ulteriormente le iniziative di go-to-market estendendo la rete di partner MSP , permetteranno a Cassinerio di generare ulteriore impulso alla crescita anche nel 2022. Acronis occupa una posizione esclusiva nel mercato della cybersecurity e della protezione dei dati e la piattaforma Acronis Cyber Protect è perfetta per soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti e dei Service Provider dell’Europa del Sud.

Acronis, le dichiarazioni di McCurtin e Cassinerio

«Nel suo nuovo ruolo, potrà sfruttare i successi del passato e far sì che il team Acronis conquisti obiettivi ancora più grandi in Europa meridionale, un mercato il cui sviluppo è per noi prioritario. Il percorso professionale di Denis è costellato dai successi dei brand con i quali ha lavorato, e crea in noi grandi aspettative sui risultati che conseguiremo sotto la sua guida esperta», ha affermato Ronan McCurtin, VP Sales per Europa, Israele e Turchia.

«Il team si concentrerà sullo sviluppo di nuovi canali e segmenti di mercato, dalle piccole aziende alle grandi enterprise, e farà affidamento su ulteriori investimenti locali, sul consolidamento dell’approccio cloud-first dell’azienda e sulle sue grandi capacità di ricerca e sviluppo. Valorizzeremo i nostri principali canali di go-to-market, inclusi gli MSP e MSSP attuali e futuri, e faremo di Acronis la migliore scelta possibile per la Cyber Security e come partner di qualità», ha dichiarato Denis Valter Cassinerio, nuovo Regional Sales Director per l’Europa meridionale di Acronis.