Acronis apre un Cloud Data Center in Italia

Grandi novità per Acronis, che in un evento stampa dedicato ha annunciato l’apertura ufficiale di un Cloud Data Center in italia. Il nuovo Data Center verrà collocato a Roma, in partnership con Noovle.

Il Cloud Data Center di Acronis offrirà ai Service Providers una gamma di soluzioni di protezione informatica, da proporre ai propri clienti per un accesso più rapido e per una disposizione e un controllo costante e puntuale dei dati.

La rete globale degli Acronis Cloud Data Center, ora estesa all’Italia, comprende sedi in Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Francia, Germania e i recenti ingressi di Finlandia e Svezia.

Con il nuovo data center di Roma, i Service Provers avranno quindi a disposizione una nuova sede locale in cui arichiviare in modo sicuro i dati business-critical.

Le aziende potranno così beneficiare del servizio combinato di gestione dei dati da parte dei loro fkrnitori di servizi locali e della gamma di soluzioni cloud gestite e soluzioni di cybersecurity disponibili tramite la piattaforma Acronis Cyber Cloud.

Tra le soluzioni che saranno disponibili attraverso il nuovo data center anche Acronis Cyber Protect, un’integrazione di backup, disaster recovery, antimalware, cybersecurity e strumenti di monitordaggio degli endpoint. Il tutto gestito attraverso un pannello di controllo centralizzato.

Al tempo stesso, gli Acronis Cloud Data Center garantiscono strutture e tecnologie dotate di attrezzature all’avanguardia e dei migliori controlli operativi e di sicurezza oggi disponibili.

In particolare, Acronis adotta l’approccio Need plus Two (N+2) per una maggiore ridondanza. Inoltre, le strutture di Acronis sono protette anche dal punto di vista fisico con personale di sicurezza, recinzioni e videosorveglianza. Per accedervi sono peraltro necessarie scansoni biometriche e chiavi elettroniche.

L’importanza di un Cloud Data Center locale

Poichè il mercato si sta muovendo rapidamente verso le soluzioni cloud, la sovranità dei dati è fondamentale per creare fiducia e per assicurarsi che l’Italia sia puntualmente aggiornata con le migliori e più recenti tecnologie di protezione.

Il Regional Sales Director per l’Europa meridionale, Denis Cassinerio, ha chiarito che Acronis è qui per garantire la conitnua accelerazione ed espansione el mercato italiano. Secondo Cassinerio, le soluzioni avanzate di Acronis sono note per la loro efficienza, performance ed affidabilità, e per questo la società è fiduciosa che il nuovo DC poterà significativi benefici ai partner. “Questo farà emergere Acronis come leader del settore della cybersecurity”, ha concluso Cassinerio.

