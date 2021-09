Acquisizione parziale di Multipoint Group da parte di Ingecom

Ingecom annuncia l’acquisizione di una parte di MultiPoint Group, VAD israeliano che opera nel mercato di cybersecurity e soluzioni IT, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione a livello internazionale e posizionarsi come distributore di riferimento nell’area del Mediterraneo.

L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo in avanti per la collaborazione tra le due aziende, iniziata a gennaio scorso dall’alleanza strategica siglata con lo scopo di espandere il mercato in dieci paesi – ovvero quasi tutta l’area del Mediterraneo – la maggior parte dei quali sono membri dell’Unione Europea: Portogallo, Spagna, Italia, Malta, Cipro, Grecia, Serbia e Romania, oltre a Israele ed Emirati Arabi Uniti.

Questa acquisizione è l’operazione internazionale più importante per Ingecom nei suoi quasi 25 anni sul mercato, che conferma la crescita e il forte posizionamento dell’azienda.

MultiPoint Group, fondata nel 2009 in Israele, è composto da 22 professionisti e possiede un portafoglio che conta oltre 20 fornitori. La società ha sede a Malta, Grecia, Cipro, Romania, Israele ed Emirati Arabi Uniti. La società continuerà a operare secondo le linee guida stabilite da Resnik nei paesi dov’è presente, ma con il supporto delle risorse di Ingecom a livello finanziario, commerciale, tecnico e anche di marketing.

Ingecom e MultiPoint Group, i vantaggi di una strategia globale comune

Nel corso dell’anno i VAD hanno dato vita a una forte sinergia che si rivolge al mercato diversificato e che conta ben dieci lingue. Questa collaborazione ha portato vantaggi non solo alle aziende stesse, ma anche ai vendor, ai partner e ai clienti. Infatti, molti produttori stanno già notando i vantaggi dell’adozione di un approccio comune alla cybersecurity e al cyberintelligence.

Un esempio è Forescout – leader nella sicurezza dell’Enterprise of Things – che lo scorso luglio ha firmato un accordo di distribuzione con MultiPoint Group per espandere la commercializzazione delle sue soluzioni in Israele e in Palestina. In questo modo Forescout è presente anche in quell’area geofrafica, oltre alla Spagna (dove è presente con Ingecom dal 2010), Italia e Portogallo. Così come SealPath che ha affidato la propria distribuzione al VAD israileano nei mercati dove il VAD è presente, con l’obiettivo di diventare il produttore IRM di riferimento anche in queste regioni.

Queste due aziende si uniscono alla lista dei vendor che usufruiscono dei vantaggi dell’alleanza strategica MultiPoint Group e Ingecom, consolidando l’offerta di entrambi i distributori per unificarli. Oggi, i VAD hanno un portfolio comune di undici soluzioni, composto da: AlienVault (AT&T), ExtraHop, Forescout, Garland Technology, Kela, ReSec, SealPath, Thycotic, Vicarius, Yubico e Zimperium.