Acer, i nuovi notebook e desktop per professionisti e creator

Acer ha introdotto numerose novità nelle sue famiglie di computer portatili: il nuovo notebook ultrasottile Swift 5, che unisce prestazioni e portabilità; la nuova gamma di notebook, desktop e monitor ConceptD per i professionisti della creatività; la nuova serie di dispositivi rugged Enduro; il Chromebook Spin 713, convertibile 2K basato su Project Athena.

Acer Swift 5 è un notebook ultrasottile e leggero che unisce stile, potenza e portabilità, indirizzato ai professionisti che hanno bisogno di lavorare in movimento.

La scocca dal design elegante presenta uno spessore di 14,95 mm ed è realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio, che permettono di ottenere un peso inferiore a 1 kg.

L’elaborazione è affidata ai processori Intel Core di ultima generazione e la grafica integrata è basata sulla nuova architettura Xe di Intel, con GPU opzionale Nvidia GeForce MX350. Acer Swift 5 supporta l’archiviazione SSD PCle ad alta velocità da 1 TB e un massimo di 16 GB LPDDRAX.

Il notebook è dotato di display touchscreen IPS FHD da 14 pollici, rivestito con uno strato di antimicrobico Corning Gorilla Glass. Acer Swift 5 è dotato di una capiente batteria da 56 Wh mentre le opzioni di connettività includono porte USB Type-C, Thunderbolt e USB 3.2 Gen 2, oltre a Intel WiFi 6 a doppia banda (GIG+) e Bluetooth 5.0.

Acer Swift 5 sarà disponibile a ottobre con prezzi a partire da 1.199 euro.

La nuova gamma di dispositivi premium che ampliano la linea ConceptD di Acer, una serie di prodotti appositamente progettati per i professionisti della creatività, include i notebook ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel, il potente desktop ConceptD 100 e il trio di monitor ConceptD CP5, ConceptD CP3 e ConceptD CM3.

ConceptD 3 Ezel è un notebook convertibile la cui cerniera offre agli utenti la possibilità di scegliere tra sei modalità d’uso, fra cui quella stand per disegnare contenuti e quella di visualizzazione per presentarli. Questo notebook dispone di tasti programmabili e di una serie di opzioni di connettività, fra cui un lettore di schede SD 7.0 e la porta USB Type-C Thunderbolt 3.

Il notebook è dotato di un display touchscreen FHD da 14 o 15,6 pollici certificato Pantone, che copre il 100% della gamma di colori sRGB. Inoltre, ConceptD 3 Ezel è equipaggiato con processori Intel Core di decima generazione Core i7-10750H o Core i5-10300H, GPU Nvidia Quadro T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) o GeForce GTX 1650Ti e un SSD PCIe da 1 TB per l’archiviazione dei dati.

Il laptop ConceptD 3 è racchiuso in uno chassis elegante, ideale per chi preferisce il tradizionale form factor a conchiglia: è equipaggiato con una GPU Nvidia Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) o GeForce GTX 1650Ti e con processori Intel di decima generazione; è espressamente progettato per gestire lavori di progettazione 2D o 3D su un display FHD da 14 o 15,6 pollici certificato Pantone.

Il desktop ConceptD 100 è invece ideale per la progettazione 2D ad alta intensità grafica, per la modellazione CAD 3D entry-level e per soddisfare le esigenze specifiche di creativi professionisti e aule multimediali. È dotato di un potente processore Intel Core di nona generazione e di GPU Nvidia GeForce o Quadro; è equipaggiato con SSD con capienza massima di 256 GB e 32 GB di RAM DDR4.

La nuova serie di dispositivi rugged Enduro di Acer comprende i notebook rugged Acer Enduro N7 ed Enduro N3 e i tablet Enduro T1 ed Enduro T5.

Acer ha anche ampliato la propria offerta di Chromebook per il mondo professionale con i nuovi Chromebook Acer Spin 713 (CP713-2W), ingegnerizzato con Intel come parte del programma di innovazione Project Athena, e Chromebook Acer Enterprise Spin 713, che include Chrome Enterprise Upgrade, una soluzione che aiuta le aziende a gestire ampi parchi macchine.

Ulteriori informazioni su disponibilità, configurazioni e prezzi in Italia sono disponibili sul sito di Acer.