Acer nomina Gianluca D’Angelo Country Head – Sales Director per Italia, Grecia e Malta. D’Angelo, in Acer dal 2016, ha ricoperto diverse posizioni in ambito sales & business, in UK, EMEA e Italia.

Dopo aver iniziato la sua carriera in Acer UK come Product Manager, D’Angelo ha ricoperto il ruolo di Account Sales, contribuendo significativamente alla crescita di clienti strategici come John Lewis e Harvey Norman. Nel 2022 si è trasferito nella sede Acer EMEA a Lugano, dove ha svolto la funzione di Business Manager per la divisione notebook. Nel luglio 2023, sotto la guida del General Manager di Acer South Europe, Angelo D’Ambrosio, gli è stato affidato il ruolo di Head of Sales Retail & Distribution per Acer Italy, guidando la sussidiaria italiana verso una significativa crescita di fatturato in un mercato in contrazione, sia nel settore PC che non PC.

“Gianluca ha dimostrato una spiccata comprensione del mercato e delle sue dinamiche, sia finanziarie sia commerciali, intessendo solide relazioni di fiducia e sviluppando un’ottima capacità di leadership”, afferma Angelo D’Ambrosio, General Manager Acer South Europe. “Sono certo che Gianluca saprà consolidare e accrescere le performance di Acer Italy.”

D’Angelo è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un Master Executive in Sales & Marketing presso SDA Bocconi di Milano ed Esade di Barcellona. È appassionato di tecnologia e motori.

